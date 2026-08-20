코레일, 철도 유휴공간에 태양광 확대…연 2만 가구 사용 전력 생산

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 20일 철도 유휴공간 태양광 확대를 밝혔다
- 26일 대전 본사서 공개 설명회를 열기로 했다
- 차량기지·주차장 등서 연 116.9GWh를 생산한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 차량기지와 공영주차장, KTX 역사 등 철도 유휴공간을 활용한 태양광 발전사업을 확대한다.
코레일은 오는 26일 오후 1시 대전 본사 대회의실에서 '태양광 발전사업 공개 설명회'를 열고 사업 대상지와 추진 방향을 공개한다고 20일 밝혔다.
설명회에는 국토교통부와 경기도, 한국수력원자력, 한국에너지공단, 한국산업단지공단, 국가철도공단 등 관계기관과 태양광 발전사업자들이 참여할 예정이다.
사업은 코레일이 철도 유휴부지를 발전사업자에게 임대하면 사업자가 태양광 설비를 설치·운영하고, 여기서 생산된 전력을 코레일이 전량 직접 구매하는 방식으로 추진된다.
대상지는 철도차량기지 유휴부지 35곳과 전국 코레일 공영주차장 132곳, 고양 KTX 차량기지·행신역 일대, 경부선 KTX 역사 9곳 등이다.
전체 예상 발전량은 116.9GWh로, 4인 가구 기준 약 2만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 규모다.
코레일은 이번 설명회를 계기로 철도 분야 재생에너지 확대 정책에 맞춰 추가 유휴공간을 발굴하고 태양광 발전사업을 지속적으로 넓혀갈 방침이다.
박용정 코레일 탄소중립추진단장은 "철도 인프라를 활용한 재생에너지 확대는 탄소중립과 철도 운영 효율을 함께 높이는 사업"이라며 "철도 공간과 자원을 적극 활용해 지속 가능한 철도 환경을 만들겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com