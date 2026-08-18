"표 어디서 바꿔요?" 13개 언어 척척…코레일, AI 통역창구 개발

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 18일 외국인 응대 AI 번역시스템을 개발했다.
- 전주역 매표창구서 13개 언어 실시간 자막을 제공했다.
- 코레일은 서울역 실증 뒤 전국 거점역으로 확대한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 기차표 예매부터 환승 안내까지 외국인 승객과 역무원 사이의 '언어 장벽'을 AI가 실시간으로 허문다.
한국철도공사(코레일)는 외국인 고객 응대에 특화한 '철도특화 인공지능(AI) 기반 실시간 다국어 번역시스템'을 개발했다고 18일 밝혔다.
이 시스템은 매표창구에 투명 OLED 디스플레이를 설치해 외국인 고객과 역무원이 서로 얼굴을 보면서 각자의 언어로 대화할 수 있도록 만든 것이 특징이다.
AI가 대화 내용을 실시간으로 인식·번역하면 고객과 역무원 쪽 화면에 각각 해당 언어의 자막이 표시된다.
코레일은 승차권 예매와 환승, 열차·역 이용 안내 등 철도 현장에서 자주 쓰이는 전문용어와 표현을 AI에 학습시켜 번역 정확도를 높였다.
지원 언어는 영어와 중국어, 일본어, 베트남어, 태국어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 러시아어 등 모두 13개다. 음성을 문자로 변환하는 데 걸리는 시간은 1.8초 이내이며 인식 정확도는 95% 이상이다.
코레일은 이날 전주역에서 영미권과 동남아권 외국인 시연단이 참여한 가운데 실제 고객 응대 상황을 재현했다. 승차권 예매와 환승 방법, 역 주변 안내 등을 중심으로 번역 정확도와 자막 표시 속도를 점검했다.
전주역 실증 결과를 토대로 시스템을 보완한 뒤 다음 달 서울역에서 추가 실증을 진행하고 이후 전국 주요 거점역으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.
양태훈 코레일 철도연구원장은 "외국인 이용객이 보다 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 개발한 시스템"이라며 "AI와 디지털 기술을 철도 서비스에 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com