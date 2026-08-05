"달궈진 레일 식힌다"…코레일, 폭염 속 열차·작업자 안전 강화

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전국 599곳 자동살수장치 가동…선로 점검·온열질환 예방 병행

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 폭염으로 인한 레일 변형에 따른 열차 운행 장애와 현장 작업자의 온열질환 예방에 나섰다.

코레일은 김태승 사장이 5일 오송역 인근 경부고속선 현장을 찾아 자동살수장치 운영 상태와 선로 안전관리 실태를 점검했다고 밝혔다.

김태승 코레일 사장(오른쪽)이 5일 오후 오송역 인근 경부선 선로에서 폭염 대비 작업 현장을 점검하고 있다. [사진=코레일] 2026.08.05 gyun507@newspim.com

김 사장은 레일 간격과 높이 측정 작업을 살펴보고 현장 근무자들에게 물·그늘·휴식 등 폭염 안전수칙을 준수해 달라고 당부했다.

코레일은 폭염으로 달궈진 레일의 온도를 낮추기 위해 전국 고속선과 일반선 599곳에서 스프링클러 방식의 자동살수장치를 운영하고 있다.

강철로 제작된 레일은 기온 변화에 따라 팽창하거나 수축할 수 있다. 특히 광명∼대구 구간 등 자갈궤도는 콘크리트궤도보다 레일 고정력이 상대적으로 약해 폭염이나 한파 때 열차를 선제적으로 감속 운행하고 있다.

코레일은 지난 5월부터 24시간 재해대책본부를 운영하며 여객·광역·물류·시설·전기·차량·관제 분야의 열차 운행 상황을 점검하고 있다.

실외 작업자에게는 보호장비를 지급하고 현장 체감온도에 따라 작업시간을 조정하도록 권고하고 있다. 충분한 수분 섭취와 휴식, 그늘 확보 등 열사병 예방수칙도 안내 중이다.

김태승 코레일 사장은 "폭염 취약지역을 집중 관리해 열차 운행 안전을 확보하겠다"며 "현장 직원의 온열질환 예방에도 빈틈이 없도록 대응해 달라"고 말했다.

gyun507@newspim.com