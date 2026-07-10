코레일, 철도 AX 전환 시동…경영진 대상 AI 교육

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 철도 안전과 고객서비스 등 현장 업무에 생성형 인공지능(AI)을 접목하기 위해 경영진부터 실무 활용 역량 강화에 나섰다.

코레일은 10일 대전 본사 '코레일 AI 허브'에서 김태승 사장을 비롯한 미래부문장, 영업부문장 등 경영진 20여 명이 참석한 가운데 실습형 AI 교육을 진행했다고 밝혔다.

김태승 코레일 사장 등 경영진이 10일 대전 본사에서 실습형 AI 교육에 참여하고 있다. [사진=코레일] 2026.07.10 gyun507@newspim.com

이번 교육은 생성형 AI를 철도 분야의 인공지능 전환(AX)을 이끄는 핵심 수단으로 활용하고 경영진이 직접 업무 적용 가능성을 점검하기 위해 마련됐다.

교육은 김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수의 '인공지능 대전환 리더십 인사이트' 특별강연과 문단열 사다리필름 대표가 진행한 맞춤형 실습으로 구성됐다.

참석자들은 챗GPT와 클로드 등 생성형 AI의 프롬프트 설계 방식을 익힌 뒤 코레일의 업무 환경을 반영한 실무형 AI 봇을 직접 시연했다.

철도 안전관리와 고객서비스 개선을 비롯해 연계교통 활성화, 철도 데이터 기반 마케팅 등 실제 사업과 업무에 AI를 적용할 수 있는 방안도 함께 살펴봤다.

코레일은 이번 경영진 교육을 시작으로 AX 추진 체계를 강화하고, AI 활용 교육 대상을 간부급 직원 전체로 확대할 방침이다.

이날 책임 있는 AI 활용을 위한 '코레일 AI 윤리헌장'도 선포했다. 윤리헌장에는 국민 안전 최우선, 개인정보와 데이터 보호, 지속가능한 철도 구현 등 7개 원칙이 담겼다.

gyun507@newspim.com