코레일, 하반기 신입 600명 뽑는다…18일부터 지원서 접수

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 7일 하반기 신입사원 600명 채용을 밝혔다.
- 공개·제한경쟁으로 선발하고 6개 권역서 모집한다.
- 지원은 18일부터 21일까지 온라인으로 접수한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 올해 하반기 신입사원 600명을 신규 채용한다.
코레일은 공개경쟁채용과 제한경쟁채용으로 나눠 신입사원을 선발한다고 7일 밝혔다. 제한경쟁채용은 고졸과 자격증 보유자, 거주지, 취업지원대상자(보훈) 등을 대상으로 진행한다.
지역 인재 채용을 위해 모집 권역도 수도권과 강원권, 충청권, 호남권, 대구경북권, 부산경남권 등 전국 6개 권역으로 구분한다.
직렬별 채용 인원은 토목이 155명으로 가장 많고 운전 133명, 차량 117명, 사무영업 106명, 전기통신 89명 등이다.
전형은 서류검증을 시작으로 필기·실기·면접시험을 거쳐 최종 합격자를 결정한다. 운전(전동차) 분야 합격자는 채용형 인턴으로 근무한 뒤 별도 평가를 통과해야 최종 임용된다.
지원서는 오는 18일 오후 2시부터 21일 오후 2시까지 코레일 홈페이지를 통해 온라인으로 접수한다.
이번 채용부터는 거주지 제한경쟁채용의 지원자격 범위가 확대되고 고졸채용 추천 기준이 완화된다. 인성검사 시행 시기도 조정되는 만큼 지원자는 변경된 전형 기준을 확인해야 한다.
김태승 코레일 사장은 "고졸 인재를 비롯한 청년 구직자들에게 안정적인 일자리를 제공하고 공기업으로서 사회적 책무를 다하겠다"며 "철도의 미래를 함께 만들어갈 역량 있는 인재들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com