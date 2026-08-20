'세종형 일자리사업' 전국 지자체 일자리대상 우수상

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고용부, 맞춤 인재양성·채용 연계 등 높은 평가

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 기업의 인력 수요를 반영한 맞춤형 인재양성과 채용 연계로 지역 일자리 모델 구축 성과를 인정받았다.

20일 시에 따르면 고용노동부가 주관한 '2026년 전국 지방자치단체 일자리대상' 우수사업 부문에서 우수상을 수상했다.

세종시가 고용노동부 주관 '2026년 전국 지방자치단체 일자리대상'에서 우수사업 부문 우수상을 수상했다. [사진=세종시] 2026.08.20 vincent977@newspim.com

'전국 지방자치단체 일자리대상'은 고용노동부가 각 지자체의 일자리정책 추진 성과를 평가해 우수 지자체를 선정·시상하는 제도다.

우수사업 부문에서는 지자체가 추진한 일자리사업의 창의성과 고용 창출 효과 등을 중점적으로 평가한다.

시는 이번 평가에서 '기업투자 연계형 첨단산업 인재양성·일자리창출 모델 구축' 사업을 대표사례로 제출해 우수상을 받았다.

이 사업은 기회발전특구 투자기업과 지역기업의 인력 및 직무 수요를 반영해 맞춤형 교육과정을 운영하고 이를 실제 채용으로 연결하는 방식으로 추진됐다.

특히 공공부문 일자리에 비해 민간 일자리가 상대적으로 부족한 지역 산업구조를 고려해 기업이 필요로 하는 인재를 양성하고 고용까지 연계한 점에서 좋은 평가를 받았다.

사업 추진 결과 참여 기업에서 직·간접적으로 235명의 맞춤형 인력을 고용하는 성과를 거뒀다. 이를 통해 뿌리산업과 전문·과학기술 분야 기업의 인력난을 해소하고 지역 고용 안정에도 기여했다는 게 시의 설명이다.

중앙부처와 지자체의 다양한 지원사업을 연계해 사업의 실효성을 높인 점도 평가에 반영됐다.

시는 이번 수상에 따라 지역 일자리사업 담당자의 역량 강화를 위한 사업비 500만원을 지원받는다.

시는 수상을 계기로 기업 수요에 기반한 맞춤형 교육과 고용 지원을 더욱 강화하고 소재·부품·장비, 미래형 이동수단 등 지역 전략산업을 중심으로 관련 지원사업을 확대할 계획이다.

조상호 시장은 "이번 수상은 지역기업과 관계기관이 힘을 모아 세종의 산업 기반과 일자리를 함께 키워 온 결과"라며 "앞으로도 기업 투자와 인재 양성, 일자리 창출이 선순환하는 구조를 만들어 시민이 체감할 수 있는 양질의 일자리를 확대하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com