세종시, 교육부 '평생학습도시' 재지정...주민자치 연계 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 18일 교육부 2026년 평생학습도시로 재지정됐다.
- 시는 기본계획 연계와 취·창업 지원에서 우수 평가를 받았다.
- 시민 체감형 평생학습 체계와 협력을 강화할 방침이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 교육부의 '2026년 평생학습도시'로 재지정되며 시민 중심의 평생학습 기반을 한층 강화한다.
18일 시에 따르면 평생학습도시는 지역 여건에 맞는 평생학습 기반을 구축하고 주민에게 다양한 평생교육을 제공하는 지자체를 대상으로 지정한다. 시는 2019년 처음 지정된 이후 올해 재지정됐다.
교육부는 이번 평가에서 평생학습을 추진하는 전국 56개 지자체를 대상으로 평생교육 추진체계, 사업운영, 성과관리 등 3개 분야 20개 세부지표를 살폈다.
시는 평생교육 기본계획과 시행계획 연계, 학습자 자격증 취득과 취·창업 지원 등에서 우수한 평가를 받았다.
이를 통해 평생교육진흥원과 학습관, 읍·면·동으로 이어지는 평생학습 체계를 고도화하고 신도시와 읍·면 특성을 살려 주민자치 연계에 주력할 방침이다.
특히 전문인력을 강화하고 대학·교육청·민간 등 유관기관과 협력도 강화해 평생학습을 실질적으로 체감할 수 있는 도시환경을 구축할 방침이다.
이상호 자치행정국장은 "지금은 디지털 격차 해소와 성인 직업능력 향상 등 전 생애 교육이 중요한 시대"라며 "시민에게 다양한 평생교육 기회를 제공하고 학습 경험을 연계할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.
한편 시는 출연기관인 (재)세종연구원을 세종시평생교육진흥원으로 지정해 평생교육·장학 분야 등 약 13억원 규모의 20여개 사업을 운영하고 있다.
vincent977@newspim.com