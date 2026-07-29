세종시, '초등방학 틈새돌봄' 운영...식사·학습 프로그램 제공

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8월 21일까지 평일 오전 9시~오후 6시 운영

지역아동센터·다함께돌봄센터 등 19곳 참여

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 여름방학 동안 학교 돌봄 공백을 해소하기 위해 지역아동센터, 다함께돌봄센터 등이 참여하는 '초등방학 틈새돌봄사업'을 다음 달 21일까지 운영한다.

29일 시에 따르면 '초등방학 틈새돌봄'은 방학 기간 학교 돌봄 운영시간 이외 시간의 돌봄 제공과 맞벌이 가정 등의 돌봄 수요를 보완하기 위해 보건복지부가 전국적으로 처음 시행하는 방학 특별 사업이다.

세종시청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌DB] 2026.07.29 vincent977@newspim.com

기존 지역 돌봄시설을 활용해 초등학생들에게 급식과 돌봄을 함께 제공하는 것이 핵심이다. 세종에서는 지역아동센터 9곳과 다함께돌봄센터 10곳 등 총 19곳이 참여한다.

센터는 방학 기간 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 오전 간식과 점심, 저녁을 제공한다. 숙제와 학습 지도, 보드게임, 예체능 활동 등 다양한 프로그램도 함께 운영한다. 기존에 센터를 이용했던 아동뿐만 아니라 방학 중 돌봄이 필요한 초등학생도 정원 외 신청을 통해 이용할 수 있다.

시는 사업 운영에 필요한 간식비·급식비·운영비를 지원하고 안전관리와 급식 운영 등을 점검해 아동들이 안전한 환경에서 돌봄서비스를 이용할 수 있도록 할 계획이다. 이용을 희망하는 보호자는 가까운 지역아동센터나 다함께돌봄센터 또는 대표번호로 문의·신청하면 된다.

오정섭 아동청소년과장은 "여름방학은 맞벌이 가정을 비롯한 많은 가정에서 돌봄 공백이 발생하는 시기"라며 "이번 초등방학 틈새돌봄사업을 통해 아이들이 안전하게 돌봄을 받고 건강한 식사도 할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com