조상호 세종시장 "세종테크밸리, 중부권 첨단산업·혁신성장 거점 육성"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 12일 세종테크밸리서 간담회를 열었다.
- 입주기업 애로를 듣고 산업단지 활성화 방안을 논의했다.
- 세종시는 교통·정주여건 개선 등 지원책을 추진하겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 세종테크밸리를 찾아 입주기업들의 현장 애로사항을 듣고 산업단지 활성화와 첨단산업 육성 방안을 논의했다.
12일 시에 따르면 조 시장은 이날 세종테크밸리 내 비전세미콘㈜에서 '세종테크밸리 입주기업인 소통간담회'를 열고 기업 대표들과 현장 의견을 나눴다.
이날 간담회에는 김진동 세종상공회의소 회장과 윤통섭 비전세미콘㈜ 회장을 비롯해 입주기업 대표와 시 관계자 등 20여 명이 참석했다.
간담회에서는 기업들이 현장에서 겪는 어려움과 세종테크밸리 활성화를 위한 의견이 오갔다. 기업인들은 정주 여건 개선과 교통 인프라 확충, 규제 완화 등을 주요 현안으로 제시했다.
조 시장은 기업인들의 의견을 청취하고 기업과 긴밀한 협력을 바탕으로 실질적인 지원 정책을 마련해 세종테크밸리를 중부권 첨단산업과 혁신성장의 거점으로 육성하겠다는 뜻을 밝혔다.
이어진 현장 방문에서는 비전세미콘의 생산시설을 둘러보며 생산공정과 근무환경 등 기업 운영 현황을 점검하는 등 관계자들로부터 현장에서 겪는 어려움을 들었다.
비전세미콘은 지난 1997년 설립된 세종 소재 중소기업으로, 반도체 제조용 기계 제조업을 기반으로 플라즈마 클리너, 오븐, 공정 자동화장비 등을 생산하고 있다. 최근에는 무인운반차(AGV)와 레이저 유도 운반차(LGV) 등 자동화 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.
조 시장은 "세종테크밸리는 세종의 미래산업을 이끌어갈 3대 혁신 클러스터의 한 축이자 첨단산업의 핵심거점"이라며 "현장의 목소리를 시정의 최우선에 두고 기업인들이 세종에서 마음껏 꿈을 펼치며 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.
한편 세종테크밸리는 첨단산업과 지식 기반 산업을 육성하기 위해 조성된 산업단지다. 현재 정보기술(IT)과 생명공학(BT) 등 분야 기업들이 입주해 지역 경제 활성화와 고용 창출에 기여하고 있다.
vincent977@newspim.com