하나카드, 신세계백화점과 '5메이징 카드 페스타'…최대 350만원 리워드

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 20일 신세계백화점과 30일까지 제휴카드 행사를 시작했다.
- 50만원 이상 결제 시 푸빌라 에코백을 선착순 증정했다.
- 리워드, 쿠폰, 무이자할부, 온라인 캐시백 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 신세계백화점과 오는 30일까지 신세계 제휴 하나카드 고객을 대상으로 '8월 5메이징 카드 페스타'를 진행한다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 고액 결제 리워드와 장르별 할인쿠폰, 무이자할부, 사은품 증정, 온라인 연계 캐시백 등 다양한 혜택으로 구성됐다.
행사 기간 신세계 제휴 하나카드로 당일 합산 50만원 이상 구매한 고객에게는 한정판 '푸빌라 자수 볼앤체인 에코백'을 선착순 증정한다. 점포별 준비 수량 소진 시 행사는 조기 종료될 수 있다.
워치·주얼리 구매 고객에게는 결제 금액에 따라 신백리워드를 제공한다. 단일 브랜드에서 200만원부터 5000만원 이상 결제하면 14만원부터 최대 350만원까지 신백리워드를 적립할 수 있다. 리빙·아동 장르 참여 브랜드에서는 구매 금액의 최대 10% 상당 신세계상품권을 증정한다.
장르별 할인쿠폰도 제공한다. 식음료(F&B), 워치·주얼리, 코스메틱, 푸드마켓, 스트리트·스포츠 패션, 남성·여성 패션, 아동 등 7개 카테고리에서 일정 금액 이상 결제하면 최대 3만원을 할인받을 수 있다.
결제 부담을 낮추기 위한 무이자할부 혜택도 마련했다. 신세계 제휴 하나카드로 5만원 이상 결제하면 2~3개월, 100만원 이상 결제하면 2~6개월 무이자할부가 적용된다.
신세계백화점 디지털 플랫폼 'VIA SHINSEGAE' 출시 1주년을 기념한 온라인 프로모션도 진행한다. 행사 기간 최대 10% 할인 쿠폰팩을 제공하며 신세계 제휴 하나카드로 온라인 상품을 구매하면 최대 3%, 최대 210만원을 캐시백으로 돌려준다.
하나카드 관계자는 "패션과 리빙, 워치·주얼리 등 다양한 장르에서 신세계 제휴 하나카드 고객이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 행사를 구성했다"며 "앞으로도 신세계백화점과 협업해 차별화된 콘텐츠와 프리미엄 라이프스타일 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com