중진공, 10년 만에 외화채 시장 복귀...4억달러 '소셜본드' 발행

AI 핵심 요약beta
- 중진공이 19일 10년 만에 4억달러 외화채를 발행했다.
- 조달 자금은 중소벤처기업 AX·신산업 육성에 쓰인다.
- 무디스 SQS1 최고등급과 최저 수준 금리를 확보했다.
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무디스 소셜 파이낸싱 최고등급 'SQS1'
조달자금 중소벤처 AX·신산업 육성 투입
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 10년 만에 외화채 발행을 재개해 4억달러 규모의 자금을 조달했다. 조달자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환과 신산업 육성, 일자리 창출 등에 투입된다.
중진공은 3.5년 만기, 4억달러 규모의 글로벌 소셜본드(Social Bond)를 발행했다고 19일 밝혔다.
발행금리는 미국 국채금리에 40bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다. 중진공은 국내 공사·공단이 발행한 3년물 고정금리 외화채권과 비교해 역대 최저 수준의 가산금리라고 설명했다. 국내 채권시장에서 조달할 때보다 금리 부담도 낮췄다.
중진공은 외화채 발행에 앞서 지난달 12일부터 17일까지 홍콩과 싱가포르, 대만에서 논딜로드쇼(NDR)를 열고 글로벌 기관투자자에게 신용도와 정책금융 성과를 설명했다.
이달 12일과 13일에는 딜로드쇼를 열어 투자 수요를 확보했다. 두 차례 투자설명회(IR)를 통해 아시아와 유럽, 중동 소재 기관투자자의 참여를 끌어냈다는 게 중진공의 설명이다.
환경·사회·지배구조(ESG) 평가에서도 성과를 거뒀다. 중진공은 국제신용평가사 무디스(Moody's)의 소셜 파이낸싱 평가에서 최고등급인 'SQS1'을 획득했다.
SQS(Sustainability Quality Score)는 ESG 채권 발행구조의 신뢰성과 국제 기준 적합성, 조달자금 사용의 적정성 등을 평가하는 5단계 등급이다. 최근 5년간 무디스가 아시아·태평양 지역의 한국 소셜 파이낸싱을 대상으로 부여한 등급 가운데 최고 수준이며 국내 기관이 SQS1을 받은 것은 이번이 처음이다.
중진공은 홍콩 정부의 '녹색·지속가능금융 보조금 제도'를 통해 채권 발행비용도 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번에 조달한 자금은 중소벤처기업의 인공지능 전환(AX) 지원과 신산업 육성, 혁신성장 동력 확보, 일자리 창출 등에 사용할 예정이다.
강석진 중진공 이사장은 "글로벌 투자자들이 중진공의 펀더멘털과 한국 중소벤처기업의 성장 잠재력을 높게 평가한 결실"이라며 "자금조달 경로를 다변화해 우량 자금을 적기에 확보하고 중소벤처기업의 위기 극복과 혁신성장을 뒷받침하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com