중진공-전기안전공사, 감사혁신 협력 강화…AI 기법 공동 활용

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교차감사·인력교류 추진

반부패·청렴문화 확산 협력

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단과 한국전기안전공사가 예방 중심 감사체계 구축과 반부패·청렴문화 확산을 위해 손을 잡았다. 양 기관은 감사 인력 교류와 인공지능(AI) 기반 감사기법 공유 등을 통해 내부통제 역량을 강화할 계획이다.

중진공과 전기안전공사는 16일 전북 완주군 전기안전공사 본사에서 '감사 전문성 강화 및 반부패·청렴문화 확산을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 이흥범 중진공 상임감사와 허정환 전기안전공사 상임감사를 비롯해 양 기관 감사기구 소속 직원 10여명이 참석해 협력 방안과 실행 계획을 논의했다.

중소벤처기업진흥공단 전경 [사진=중소벤처기업진흥공단]

이번 협약은 전국 단위 조직을 운영하는 두 기관이 현장 중심 감사 노하우와 제도·시스템 개선 경험을 공유해 자체감사기구의 전문성과 내부통제 역량을 높이기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▲전문 분야 교차·합동 감사 및 감사인력 상시 교류 ▲AI·디지털 기반 감사기법 공유와 자문체계 구축 ▲내부통제 시스템 효과성 교차 검증 및 제도 개선 ▲반부패·청렴 정책 협력과 청렴문화 확산 활동 등을 추진하기로 했다.

중진공은 중소벤처기업 지원사업과 기금 관리와 예산·회계 분야 감사 경험을 공유하고, 전기안전공사는 재난·전기 안전관리와 현장 중심 위험관리 체계 관련 전문성을 제공할 예정이다.

아울러 이해충돌 방지 제도 운영과 감사 성과관리, 우수 감사사례 공유 등 실질적인 협업이 가능한 분야에서도 협력을 확대해 감사 품질을 높여 나갈 계획이다.

이흥범 중진공 상임감사는 "공공기관의 투명성과 책임성에 대한 국민적 요구가 높아지는 가운데 감사의 전문성과 실효성을 높이는 것은 신뢰 확보를 위한 핵심 과제"라며 "양 기관이 보유한 감사 역량과 혁신 사례를 적극 공유해 국민에게 신뢰받는 예방 중심의 공공감사를 구현해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com