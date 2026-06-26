중진공, 스케일업금융 2040억 발행…中企 70곳 회사채 지원

혁신성장·초격차·신산업 70개사 대상

회사채 유동화해 장기 성장자금 공급

이자 후급 전환해 기업 자금 부담 완화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 성장 잠재력이 높은 중기업 70개사를 대상으로 2040억원 규모 스케일업금융을 공급했다. 혁신성장과 초격차·신산업 분야 기업이 회사채 시장에서 장기 성장자금을 조달할 수 있도록 지원해 중견기업으로의 도약을 뒷받침하겠다는 취지다.

중진공은 26일 '2026년 스케일업금융(P-CBO)'을 통해 유망 중기업 70개사에 2040억원 규모 회사채 발행을 지원했다고 밝혔다. 스케일업금융은 자체 신용으로 회사채 발행이 어려운 중기업이 직접금융시장을 통해 대규모 자금을 조달할 수 있도록 돕는 정책금융 사업이다.

사업 구조는 지원기업이 발행한 회사채를 유동화증권(P-CBO)으로 묶어 민간 투자자와 중진공에 매각하는 방식이다. 이를 통해 기업은 필요한 자금을 확보하고, 정부는 재정 투입액 대비 3배 이상의 자금공급 효과를 기대할 수 있다. KDB산업은행과 IBK기업은행은 선순위증권 신용보강 기관으로 참여해 유동화증권 안정성을 높였고, 선순위·중순위 증권은 민간 시장에 매각해 투자자 참여를 확대할 계획이다.

스케일업 금융 발행구조 [자료=중소벤처기업진흥공단] 2026.06.26 rang@newspim.com

이번 스케일업금융은 혁신성장과 초격차·신산업 분야 기업, 그리고 중기부 '도약(Jump-Up) 프로그램' 선정기업을 중점 지원 대상으로 삼았다. 중기부는 혁신역량과 성장 의지를 갖춘 중소기업을 대상으로 디렉팅과 오픈바우처, 네트워킹, 정책연계 등을 지원해 중견기업 후보군으로 육성하는 점프업 프로그램과 이번 금융지원을 연계했다.

올해는 지원 조건도 일부 손봤다. 기업 부담을 줄이기 위해 이자 지급 방식을 선급에서 후급으로 바꾸고, 유동화증권 조달비용 절감을 통해 회사채 가산금리를 낮췄다. 중진공은 유동화증권을 사회적 가치 창출 목적의 환경·사회·지배구조(ESG) 사회적채권으로 지속 발행해 사회책임투자 활성화에도 기여하고 있다고 설명했다.

강석진 중진공 이사장은 "스케일업금융은 성장 가능성이 높은 중기업이 직접금융시장을 통해 대규모 성장자금을 확보하고 중견기업으로 도약할 수 있도록 지원하는 정책금융 사업"이라며 "앞으로도 인공지능(AI)·초격차 등 미래 성장동력 분야 기업에 대한 지원을 확대해 혁신기업이 글로벌 선도기업으로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com