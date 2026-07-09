중진공 진주 이전 12년…직장어린이집 원아 3배로

AI 핵심 요약beta
- 중진공이 9일 진주 이전 12주년을 맞아 가족친화 정책을 강화했다.
- 직장어린이집 원아는 20명서 61명으로 3배 이상 늘었다.
- 육아시간 휴가와 돌봄교실 검토로 정착 지원을 넓히겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 본사 증축 맞춰 정원 확대
초등학생 돌봄교실 도입도 검토
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업진흥공단이 경남 진주 이전 12주년을 맞은 가운데, 직장어린이집 이용 원아가 개원 당시보다 3배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 육아 지원과 유연근무제 등 가족친화 제도를 확대하면서 직원뿐 아니라 가족까지 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.
중진공은 지난 2014년 경남 진주로 본사를 이전한 뒤 직원들의 육아 부담을 줄이기 위해 직장어린이집 운영을 확대해 왔다고 9일 밝혔다.
직장어린이집은 2014년 개원 당시 원아 20명 규모로 운영을 시작했다. 이용 원아는 꾸준히 늘어 올해 6월 말 기준 61명을 기록했다. 중진공은 2027년 착공 예정인 본사 증축에 맞춰 직장어린이집 정원도 추가 확대할 계획이다.
중진공 직장어린이집은 최근 5년간 교육부와 보건복지부, 기후에너지환경부 장관상을 잇달아 수상하며 보육환경 개선과 운영 성과를 인정받았다.
중진공은 자녀를 직장으로 초대하는 '중소벤처기업진흥공단(KOSME) 주니어데이'와 금요일 조기 퇴근형 유연근무제인 '가족과 함께하는 날'도 운영하고 있다.
이와 함께 ▲육아기 근로시간 단축 ▲남성 육아휴직 확대 ▲다자녀 직원 희망부서 전보 우대 등 육아기 지원제도도 시행하고 있다. 가족친화 인증은 17년째 유지하고 있다.
지난 5월 열린 '이사장과 다자녀 직원 간담회'에 참석한 한 직원은 "세 아이를 둔 직장맘으로서 본사 근무에 걱정이 많았다. 하지만 직장어린이집을 비롯한 가족친화 제도 덕분에 육아와 일을 병행하는 데 큰 도움이 됐다"며 "타 지역에서 근무하던 남편도 근무지를 진주로 옮겨 이제는 온 가족이 함께 생활하고 있다"고 전했다.
진주혁신도시의 생활 여건도 이전 초기보다 개선됐다. 병원과 음식점, 카페 등 생활 편의시설이 늘었으며 영화관과 미술관, 쇼핑몰 등 여가시설도 들어섰다. 생활 기반시설 확충은 이전 직원과 가족의 지역 정착에도 도움을 주고 있다.
중진공은 올해 하반기부터 미취학 자녀 육아를 위해 근무시간 일부를 활용할 수 있는 '육아시간 휴가' 제도를 본격 도입한다.
2027년 착공 예정인 본사 증축 설계 일정에 맞춰 취학 이후 자녀의 돌봄 공백을 줄이기 위한 직장 내 초등학생 돌봄교실 운영도 검토할 계획이다.
강석진 중진공 이사장은 "지방이전 공공기관이 지역에 성공적으로 뿌리내리기 위한 출발점은 직원과 가족이 모두 행복할 수 있도록 일‧가정 양립이 가능한 환경을 만드는 것"이라며 "앞으로도 가족친화 경영을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기관이 되겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com