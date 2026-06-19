[공공기관 경영평가] 중기부 산하기관 '무난한 성적표'…중진공·소진공 B등급

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재경부, 19일 '공공기관 경평 결과' 발표

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중소벤처기업부 산하 주요 공공기관들이 올해 공공기관 경영평가에서 대체로 무난한 성적을 거뒀다.

19일 재정경제부가 발표한 '2025년도 공공기관 경영평가 결과'에 따르면, 중기부 산하 준정부기관인 중소벤처기업진흥공단과 소상공인시장진흥공단은 기관평가에서 '양호(B)' 등급을 받았다. 기술보증기금은 '보통(C)' 등급을 기록했다.

기관장 평가에서도 중진공과 소진공, 기보 모두 '보통' 등급을 받았다. 기관평가와 기관장 평가 모두에서 중기부 산하기관은 대체로 무난한 성적을 유지한 셈이다.

[AI 일러스트 = 김기랑 기자]

감사 직무수행실적 평가에서는 기보가 중기부 산하기관 가운데 가장 좋은 성과를 냈다. 기보 감사는 '우수(A)' 등급을 받아 준정부기관 가운데 상위권에 이름을 올렸다. 반면 중진공 감사는 '보통(C)' 등급을 받았다. 소진공은 상임감사 평가 대상 기관에 포함되지 않았다.

이번 평가에서 중기부 산하기관 가운데 미흡(D) 이하 등급을 받은 기관은 없었다. 중진공과 소진공이 B등급, 기보가 C등급을 받아 모두 성과급 지급 대상인 '보통(C) 이상'에 포함됐다.

정부는 이번 평가에서 주요사업 성과와 국정과제 이행, 안전관리, 인공지능(AI) 활용 혁신 등을 중점적으로 평가했다고 설명했다. 전체 88개 공공기관 가운데 우수(A) 기관은 15곳, 미흡(D) 이하 기관은 16곳으로 집계됐다.

rang@newspim.com