노동부, '끼임 사망 반복' HD현대중공업 고강도 감독 착수

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 18일 HD현대중공업에 고강도 감독에 착수했다.
- 반복된 끼임 사망 사고와 안전보건 체계를 집중 점검했다.
- 위반은 즉시 사법처리하고 재감독도 실시하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최근 끼임 사망 사고가 잇달아 발생한 HD현대중공업이 특별감독에 준하는 고강도 감독을 받는다.
고용노동부는 HD현대중공업을 대상으로 한 고강도 감독에 착수했다고 18일 밝혔다.
HD현대중공업은 과거에도 끼임 사망 사고가 반복적으로 발생했고, 최근 일주일 사이에도 끼임 사망 사고가 두 차례나 발생했다.
감독은 사고가 발생한 울산·군산조선소, 본사, 올해 초고위험 사업장으로 선정된 공장 대상으로 이뤄진다.
감독반은 관할 지청 외에도 지방청까지 확대 편성됐다. 감독관과 한국산업안전보건공단 직원 등을 합하면 62명에 달한다.
감독반은 반복 발생한 끼임 사고 외에도 부딪힘, 추락, 화재·폭발, 질식 등 중대재해 핵심 안전수칙 이행 여부를 포함한 산업안전보건법 전반을 살펴볼 예정이다.
그간 사고 이후 실시된 개선조치의 실제 이행 여부, 본사 차원의 안전보건관리 체계 작동 및 위험성 평가의 실효적 실시 여부 등 기업 안전보건 관리 전반도 들여다본다.
감독 결과 확인된 위반 사항은 즉시 사법처리하는 등 엄중 조치하고, 개선이 필요한 사항에 대해서는 현장이 체감할 수 있는 방안을 도출할 수 있도록 강력히 지도한다.
또 HD현대중공업에서 동일 유형의 사망 사고가 반복 발생한 만큼, 감독 종료 후에도 재감독을 통해 개선사항의 지속 이행 여부를 확인한다.
김영훈 고용노동부 장관은 "동일 유형의 중대재해 반복은 기업의 안전관리 체계가 제대로 작동하지 않음을 방증한다"며 "해당 기업은 과거의 중대재해부터 아차사고(Near-miss)까지 분석해, 조선소의 주요 위험 요인이 제대로 관리되고 있는지 확인해야 한다"고 강조했다.
sheep@newspim.com