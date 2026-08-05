세종교육청, 2학기 교육공무직·특수운영직군 대체인력 20명 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 5일 2학기 학교 대체인력 20명을 모집했다
- 교무실무사·돌봄전담사·조리사 등 8개 직종을 대상으로 한다
- 원서접수는 5~11일 진행하며 18일 최종합격자를 발표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청 학교지원본부는 올해 2학기 학교(유치원)에서 근무할 교육공무직 및 특수운영직군 대체인력 20명을 모집한다고 5일 밝혔다.
시교육청에 따르면 이번 모집은 교육공무직과 특수운영직군의 업무 공백을 최소화하기 위한 것으로 모집 직종은 ▲교무실무사▲특수교육실무사 ▲초등돌봄전담사▲영양사▲조리사▲조리실무사▲간호사▲시설관리원 등 총 8개 분야다.
응시 원서는 이날부터 오는 11일까지 전자우편으로 접수할 수 있으며 방문 접수는 6~10일 진행한다. 1차 서류전형 합격자는 13일 발표하며 합격자를 대상으로 2차 면접시험을 실시한 뒤 18일 최종합격자를 발표할 예정이다.
자세한 사항은 시교육청 홈페이지(고시·공고)에 게시된 공고문에서 확인할 수 있으며 학교지원본부 학교행정지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
이주희 본부장은 "교육공무직원 등 대체인력을 적기에 채용해 행정·시설·급식·돌봄 등 학교 업무 공백을 최소화해 안정적인 교육활동을 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com