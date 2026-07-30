강미애 세종교육감 "유아교육 발전 적극 지원...현장 목소리 경청"

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'교육감·유치원 학부모 대표 간담회'서 교육 현안·개선 방향 모색

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종시교육감이 유치원 현장의 애로사항을 직접 듣고 유아교육 발전을 위한 적극적인 지원을 약속했다.

30일 시교육청에 따르면 강 교육감은 전날 시교육청 대회의실에서 열린 '교육감-유치원 학부모 대표 간담회'에서 유치원 학부모 대표들과 소통하고 교육 현안과 개선 방향을 논의했다.

강미애 세종시교육감이 지난 29일 열린 '교육감-유치원 학부모 대표 간담회'에서 유아교육 현안과 개선 방향을 논의했다. [사진=세종시교육청] 2026.07.30 vincent977@newspim.com

이번 간담회는 이날까지 이틀간 단설유치원 운영위원장과 학부모회 대표 50여 명을 대상으로 진행됐다.

강 교육감은 취임 이후 처음으로 유치원 학부모 대표들과 공식 소통 자리를 마련하고 교육 현안과 개선 방향을 논의했다.

간담회에서는 교육과정 및 방과후 과정 운영 내실화, 유아의 건강과 영양을 고려한 안전한 먹거리 제공, 학부모 대상 연수 활성화 등 유치원 운영 전반에 대한 의견을 나눴다.

특히 학부모 대표들은 자녀를 유치원에 보내며 느낀 현장의 어려움과 개선이 필요한 사항을 전달했으며 교육청은 이를 바탕으로 유아의 건강한 성장과 안정적인 교육환경 조성을 위한 지원 방안을 모색했다.

강미애 세종시교육감이 지난 29일 열린 '교육감-유치원 학부모 대표 간담회'에서 유아교육 현안과 개선 방향을 논의했다. [사진=세종시교육청] 2026.07.30 vincent977@newspim.com

강 교육감은 "유치원은 아이들이 사회에 첫발을 내딛고 세상을 배우는 소중한 공간"이라며 "취임 후 유치원 학부모 대표님들을 공식적으로 처음 뵙는 자리인 만큼 현장의 어려움과 문제 해결을 위한 다양한 의견을 허심탄회하게 나눠주길 바란다"고 말했다.

그러면서 "아이들이 행복하고 학부모가 안심할 수 있는 유치원 교육환경을 만들기 위해 교육청이 현장의 목소리에 귀 기울이고 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.

한편 시교육청은 이번 간담회를 통해 수렴한 학부모들의 의견을 유아교육 정책과 지원 방안에 반영하고 현장과 지속적인 소통을 통해 유아와 학부모가 모두 만족하는 교육환경을 조성해 나갈 계획이다.

vincent977@newspim.com