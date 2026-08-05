세종시, 농민 온열질환 예방 '폭염대응 드론팀' 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 5일 농업인 온열질환 예방 위해 드론 예찰을 실시했다
- 시는 청년자율방재단 11명으로 폭염대응 드론팀을 꾸려 취약 농경지를 주말마다 순찰했다
- 드론 음향장치로 야외 작업 자제와 온열질환 예방수칙을 안내하고 얼음물을 배부했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 연일 이어지는 폭염으로부터 농업인의 온열질환을 예방하기 위해 드론을 활용한 예찰 활동에 나섰다.
5일 시에 따르면 폭염으로 인한 농업인 피해를 최소화하기 위해 청년자율방재단 드론 자격 보유자 11명으로 구성된 '폭염대응 드론팀'을 운영하고 있다.
이들은 주말마다 지역자율방재단연합회와 함께 폭염 취약지역과 차량 접근이 어려운 농경지 등을 순찰하며 폭염 사각지대 해소와 현장 안전관리를 강화하고 있다.
드론에 장착된 음향장치를 활용해 농업인들에게 폭염이 가장 심한 시간대에는 야외 작업을 자제할 것을 안내하고 현장에서 얼음물을 배부하는 등 충분한 휴식과 수분 섭취 등 온열질환 예방수칙도 홍보하고 있다.
시 관계자는 "드론을 활용한 선제적 예찰로 폭염 사각지대를 줄이고, 디지털기반 재난대응 역량을 강화해 농업인을 비롯한 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com