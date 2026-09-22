신한은행 '땡겨요', 강원특별자치도와 민관협력 배달앱 업무협약

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 강원특별자치도청에서 강원특별자치도와 '민관협력 배달앱 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.

협약식에는 강대오 신한은행 미래혁신그룹장, 우상호 강원특별자치도지사, 이극상 강원소상공인연합회장, 박선호 강원신용보증재단 경영관리본부장 등이 참석했다.

22일 강원특별자치도청에서 진행된 '강원 소상공인 금융지원 및 배달앱 땡겨요 운영 업무협약식'에서 (오른쪽부터 차례대로)강대오 신한은행 미래혁신그룹장, 우상호 강원특별자치도지사, 이극상 강원소상공인연합회장이 기념촬영하는 모습. [사진=신한은행]

이번 협약은 신한은행의 배달앱 '땡겨요'와 강원특별자치도가 협력해 소상공인의 수수료 부담을 낮추고 지역 내 소비를 활성화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 신한은행은 '땡겨요' 앱에 강원특별자치도 지역화폐 결제 기능을 탑재하고, 신규 입점 가맹점에 '사장님지원포인트'를 최대 30만원 제공한다. 이를 통해 지역화폐 이용자의 편의성을 높이고 소상공인의 입점과 매출 확대를 지원할 방침이다.

신한은행은 그동안 춘천시, 원주시, 강릉시, 홍천군 등 강원지역 지자체와 상생배달앱 사업을 진행해 왔다. 이번 협약으로 기존 시·군 단위 협력을 강원 전역으로 확대하게 됐다.

'땡겨요'는 2%의 중개수수료와 정산 주기, 할인 혜택 등을 바탕으로 서울시, 부산시 등 전국 63개 지자체와 협력하고 있다. 신한은행은 지자체와의 협업을 지속 확대할 계획이다.

신한은행 관계자는 "강원지역 지자체들과 소상공인 매출 증대를 위한 상생배달앱 사업을 추진해왔다"며 "이번 협약을 계기로 강원지역 소상공인과 고객에게 실질적인 혜택을 제공하겠다"고 말했다.

한편 '땡겨요'는 회원 수 1000만명 달성을 기념해 지난 14일부터 고객 리뷰 이벤트를 진행 중이다. 이용 가맹점의 '추천해요' 버튼을 누른 후 글 리뷰 작성 시 1000원, 사진·영상 리뷰 작성 시 2000원 할인쿠폰을 지급한다.

eoyn2@newspim.com