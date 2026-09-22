CJ제일제당, 'jari' 앞세워 미국 진출…K-증류주 뉴욕 상륙

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당이 프리미엄 증류주 브랜드 'jari(자리)'를 앞세워 미국 시장에 본격 진출한다.

jari 제품 3종(자리 문배술 24·자리 문배술 41·자리 가무치 24). [사진= CJ제일제당]

CJ제일제당은 22일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 모던 한식 레스토랑 '무노'에서 'jari' 론칭 행사를 열고 프리미엄 K-증류주 3종을 공개했다고 밝혔다. K-푸드에 이어 K-증류주의 글로벌 소비자 접점을 확대하기 위한 행보다.

선보인 제품은 지난 7월 국내 출시한 '자리 문배술 24', '자리 가무치 24'와 미국에서 처음 공개하는 '자리 문배술 41' 등 3종이다. 행사에는 그레고리 옙 CJ제일제당 라이프스타일 식품사업부문 대표와 믹솔로지스트 홍두의 바텐더, 미쉐린 1스타 레스토랑 '주아'의 김호영 셰프 등이 참여해 칵테일과 한식 코스 메뉴를 선보였다.

23일에는 맨해튼 '구이 스테이크하우스'에서 'K-Spirits X jari 파트너스데이'를 열고 문배주양조원, 다농바이오, 예산사과와인, 회곡양조장 등 협업 양조장 4곳을 소개한다. 이들 양조장은 CJ제일제당과 함께 정부 주관 '글로벌 넥스트 K-푸드 프로젝트'에 참여하고 있다.

CJ제일제당은 이번 론칭을 시작으로 뉴욕 주요 한식 파인다이닝과 바에서 'jari' 판매 접점을 넓혀갈 계획이다. 회사 관계자는 "국내 양조장과 함께 한국 전통주의 글로벌 인지도를 높이는 'K-증류주 세계화 플랫폼'으로서 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com