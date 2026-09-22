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강신철 국방장관 "적 도발 단호 대응은 장관 명령"…취임 직후 전군 지휘부 소집

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  • 강신철 국방장관이 22일 취임 직후 첫 회의를 주관했다
  • 합참 지휘시설서 전군 지휘관을 소집해 대비태세를 점검했다
  • 북한 도발엔 단호 대응, 강한 훈련과 전사문화도 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

합참 작전지휘실서 첫 공식 일정… 합참의장·3군 총장·연합사부사령관 참석
DMZ 수색로 폭발물 부상 장병 위로… "국가가 끝까지 책임지고 원인 규명"
"강한 훈련으로 경쟁에서 승리"… 불필요 업무 줄이고 '전사 문화' 정착 주문

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 22일 취임 직후 첫 공식 일정으로 합동참모본부 작전지휘실에서 전군 주요지휘관회의를 주관하고, 북한 등 적의 도발에 대한 단호한 대응과 확고한 군사대비태세 유지를 지시했다.

새 국방 수장이 취임 첫날 합참 지휘시설에서 군 수뇌부를 소집해 대비태세를 점검한 것은 엄중한 안보 상황에서 지휘부의 즉응태세를 우선 과제로 내세운 것으로 풀이된다.

국방부에 따르면, 이날 회의에는 진영승 합참의장, 김규하 육군참모총장, 김경률 해군참모총장, 손석락 공군참모총장, 김성민 한미연합군사령부 부사령관, 주일석 해병대사령관을 비롯해 국방부·합참 주요 직위자와 각군 주요 지휘관이 참석했다. 육·해·공군과 해병대, 한미연합방위체계의 핵심 지휘 라인이 한자리에 모인 것이다.

강신철 국방부장관이 22일 오후 취임 직후 첫 공식 일정으로 합참 작전지휘실에서 전군 주요지휘관회의를 주관하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.22 gomsi@newspim.com

강 장관은 먼저 비무장지대(DMZ) 내 수색로 개척 과정에서 지뢰로 추정되는 폭발물로 다친 장병들을 위로했다. 그는 부상 장병과 가족들이 치료와 회복에 전념할 수 있도록 국가가 끝까지 책임지고 살피겠다는 의지를 밝혔다. 폭발 원인과 관련해서도 모든 가능성을 열어두고 철저히 규명한 뒤 필요한 조치를 하겠다고 했다.

강 장관은 군사대비태세와 관련해 "적의 도발에 대한 단호한 대응은 장관의 명령"이라고 강조했다. 북한의 국지 도발 가능성과 접경 지역의 우발 상황 등에 대비해 현장 지휘관이 흔들림 없이 대응하도록 하겠다는 뜻으로 해석된다.

그는 "오로지 강한 훈련에 집중해 경쟁에서 승리해야 한다"고도 했다. 군의 기본 임무인 전투준비태세를 훈련으로 뒷받침하고, 장병 개인 역시 군인으로서의 삶에서 성장해야 한다는 점을 함께 주문한 것이다. 국방부는 이날 회의의 핵심 목표를 '확고한 군사대비태세 유지'와 '승리하는 대한민국 국군' 구현으로 제시했다.

강 장관은 지휘부에 군 내부의 일하는 방식도 바꿔야 한다고 주문했다. 그는 불필요한 업무를 줄이고 상호 존중을 바탕으로 '자신과의 싸움에서도 승리하는 진정한 전사 문화'를 정착시키자고 말했다. 그러면서 "어려움과 저항이 있더라도 자신부터 앞장서 승리하는 국군을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com

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