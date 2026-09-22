농협손보, 추석맞이 사랑나눔…취약계층 300가구 지원

AI 핵심 요약beta
- NH농협손보가 21일 서대문복지관서 나눔행사를 했다.
- 임직원 30여명이 추석 꾸러미를 포장해 전달했다.
- 서대문구 취약계층 300가구에 명절 선물을 전했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험이 추석을 앞두고 지역 취약계층을 위한 나눔 활동에 나섰다.
농협손해보험은 지난 21일 서울 서대문종합사회복지관을 찾아 '농심천심과 함께하는 추석맞이 사랑나눔' 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.
이날 송춘수 대표이사를 비롯한 임직원 30여명은 우리 쌀로 만든 떡과 농협목우촌 뚝심, 명절 음식, 과일 등으로 구성된 추석 꾸러미를 포장했다. 이후 독거노인 등 서대문구 취약계층 300가구를 직접 방문해 꾸러미를 전달했다.
송춘수 농협손해보험 대표는 "이웃들이 따뜻하고 풍성한 한가위를 보내길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 주변의 소외된 이웃을 살피며 지역사회가 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 농협손해보험은 최근 보건복지부 산하 중앙치매센터가 주관하는 '치매극복 선도기업' 인증을 획득했다. '안심 돌봄 고객 응대 가이드라인'을 적용한 고령 고객 대상 보험서비스도 운영하고 있다.
yunyun@newspim.com