농협손보, 추석맞이 사랑나눔…취약계층 300가구 지원

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서대문구 독거노인 등 취약계층에 추석 꾸러미 전달

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험이 추석을 앞두고 지역 취약계층을 위한 나눔 활동에 나섰다.

농협손해보험은 지난 21일 서울 서대문종합사회복지관을 찾아 '농심천심과 함께하는 추석맞이 사랑나눔' 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 21일 서울 서대문종합사회복지관을 찾아 농심천심과 함께하는 추석맞이 사랑나눔을 실시했다고 22일 밝혔다. 송춘수 대표이사와 이선자 관장이 기념사진 촬영을 하고 있다. [사진=NH농협손해보험] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

이날 송춘수 대표이사를 비롯한 임직원 30여명은 우리 쌀로 만든 떡과 농협목우촌 뚝심, 명절 음식, 과일 등으로 구성된 추석 꾸러미를 포장했다. 이후 독거노인 등 서대문구 취약계층 300가구를 직접 방문해 꾸러미를 전달했다.

송춘수 농협손해보험 대표는 "이웃들이 따뜻하고 풍성한 한가위를 보내길 바라는 마음으로 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 주변의 소외된 이웃을 살피며 지역사회가 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 농협손해보험은 최근 보건복지부 산하 중앙치매센터가 주관하는 '치매극복 선도기업' 인증을 획득했다. '안심 돌봄 고객 응대 가이드라인'을 적용한 고령 고객 대상 보험서비스도 운영하고 있다.

yunyun@newspim.com