하나카드, 해외 발급카드로 서울버스 결제…내년 1월 서비스

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티머니·글로벌 결제사와 EMV 오픈루프 구축

별도 교통카드 없이 '터치', 인천버스·공항버스 등 확대

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 내년부터 외국인 관광객이 해외에서 사용하던 신용카드를 별도 교통카드 발급이나 충전 없이 서울 시내버스에서 바로 사용할 수 있게 된다.

하나카드는 티머니, 비자·마스터카드·유니온페이·JCB 등 글로벌 결제 브랜드사와 해외 발급 신용카드를 국내 대중교통에서 사용할 수 있도록 하는 'EMV 오픈루프(Open-loop)' 서비스 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 티머니 EMV 오픈루프 업무협약(MOU) 체결식에서 성영수 하나카드 대표이사(왼쪽)가 티머니 최문근 대표이사와 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나카드] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

서비스는 2027년 1월 서울 시내버스에서 우선 도입될 예정이다. 외국인 관광객은 별도의 교통카드를 구매하거나 충전하지 않고 해외에서 사용하던 신용카드를 버스 단말기에 직접 태그해 요금을 결제할 수 있다.

이후 인천버스와 공항버스, 서울시 산하 철도운송기관, 마을버스 등으로 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다. EMV는 유로페이·마스터카드·비자 등이 만든 국제표준 결제 규격이다.

하나카드는 방한 외국인 관광객 증가에 따라 대중교통 결제 편의성을 높이기 위해 이번 서비스를 추진했다. 회사에 따르면 올해 1~5월 방한 외국인 관광객은 872만명으로 전년 동기 721만명보다 21.0% 증가했다. 올해 상반기 외국인 관광객의 국내 카드 소비액도 10조원을 넘어 전년 동기 대비 50.8% 늘었다.

하나카드는 교통카드 발급 부담이 줄어들면 외국인 관광객의 이동 편의성이 높아지고 관광 소비 지역도 확대될 것으로 기대하고 있다. 서비스 이용 외국인을 월 50만명 수준으로 예상하고 있다.

성영수 하나카드 대표는 "외국인 관광객이 신용카드 한 장으로 자유롭게 이동할 수 있게 되면 그 자유가 지역 골목상권과 소상공인의 매출로 이어질 것"이라며 "앞으로도 금융이 사람과 상권을 잇는 다리가 될 수 있도록 포용금융 영역을 넓혀가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com