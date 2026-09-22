KB손해보험, 경북 소상공인 상생보험 운영…휴업 시 최대 50만원 보장

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경북 소상공인 약 20만개소 대상…별도 신청 없이 자동가입

질병·상해로 입원 후 휴업하면 하루 최대 5만원 지급

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험이 경북 지역 소상공인의 휴업 손실을 보전하는 '소상공인 상생보험' 운영을 맡는다.

KB손해보험은 경상북도 내 소상공인을 대상으로 한 '소상공인 상생보험(휴업손해 보상보험)'을 운영한다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 경상북도 내 소상공인을 대상으로 한 '소상공인 상생보험(휴업손해 보상보험)'을 운영한다고 22일 밝혔다. [사진=KB손해보험] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

이번 보험은 경북에서 사업자등록 후 1년 이상 영업 중인 소상공인 약 20만개소를 대상으로 한다. 가입 요건을 충족하면 별도의 신청이나 가입 절차 없이 자동으로 가입된다. 보험기간은 이달 2일부터 2029년 9월 1일까지 3년이다.

보험은 소상공인이 질병이나 상해로 입원해 실제로 영업을 중단한 경우 발생하는 휴업 손실을 보장한다. 보장 한도는 하루 최대 5만원이며 최대 50만원까지 받을 수 있다. 다른 보험 가입 여부와 관계없이 중복 보상도 가능하다.

보험금은 입원과 실제 휴업 사실을 확인할 수 있는 관련 서류를 제출해 청구할 수 있다.

KB손해보험은 보험 가입과 보상 업무를 담당할 전담 인력을 배치하고 전용 콜센터와 카카오톡 상담 채널도 운영한다. 보험 가입·보험금 지급 및 민원 현황 등을 별도로 관리해 사업 운영의 안정성을 높인다는 계획이다.

KB손해보험 관계자는 "질병이나 사고로 갑작스럽게 영업을 중단해야 하는 소상공인에게 휴업은 생계와 직결되는 문제"라며 "상생보험이 경북 소상공인의 경영 안정을 지원하는 사회안전망으로 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com