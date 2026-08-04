'폭염 농업인 사망' 당진시 긴급회의…농촌 예찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 당진시는 4일 폭염 속 온열질환 사망사고 대응 점검회의를 열었다.
- 시는 고령 농업인 예찰·폭염 행동요령 홍보·작업 중지 권고 방안을 집중 점검했다.
- 당진시는 취약지역 순찰·예경보 방송·무더위쉼터 점검 등 폭염 취약계층 보호를 강화하고 있다.
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김기재 시장 "한낮 농작업 피하고 취약계층 살펴야"
[당진=뉴스핌] 오영균 기자 = 최근 충남 당진에서 폭염 속 농작업 중 온열질환으로 추정되는 사망사고가 잇따르자 당진시가 대응체계 점검과 취약계층 보호 강화에 나섰다.
당진시는 4일 시청 재난안전상황실에서 김기재 시장 주재로 주요 간부 공무원 20여 명이 참석한 가운데 폭염 대응 긴급 점검회의를 열었다고 밝혔다.
이번 회의는 최근 논밭에서 일하던 농업인들의 사망사고가 이어진 데 따른 것으로 시는 고령 농업인에 대한 현장 예찰과 폭염 행동요령 홍보, 노동자 보호를 위한 단계별 작업 중지 권고 방안 등을 집중 점검했다.
김 시장은 폭염 취약계층에 대한 방문 확인을 강화하고 기상 상황과 위험 정보를 신속히 전달하는 등 선제적인 대응을 주문했다.
시는 현재 자율방재단과 함께 취약지역 순찰을 벌이고 있으며 재난 예·경보 방송과 안전안내문자 발송, 무더위쉼터 점검, 온열질환 예방 홍보를 진행하고 있다.
앞서 지난 2일에도 자치안전국장 주재로 폭염경보 상황판단회의를 열고 비상 1단계 근무에 들어갔다. 당시 13명의 비상근무자를 편성해 폭염 예찰과 상황 전파 업무를 수행했다.
김기재 당진시장은 "폭염 피해는 사전 대비와 안전수칙 준수가 중요하다"며 "가장 더운 시간대에는 농작업과 야외 활동을 피하고 주변의 고령자 등 취약계층의 안부도 함께 살펴달라"고 말했다.
gyun507@newspim.com