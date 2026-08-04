합수본, 강남구 선관위 선거담당관 피의자 조사

AI 핵심 요약beta
- 합수본이 4일 강남구선관위 담당관을 조사했다.
- 6·3 지방선거 투표용지 부족 경위와 대응을 확인했다.
- 중앙선관위 조작·외유성 출장 의혹도 들여다봤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
노태악 출장 의혹, 중앙선관위 참고인 조사
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검·경 합동수사본부(합수본)가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 서울 강남구선관위 선거담당관을 직무유기 혐의 피의자 신분으로 불러 조사한다.
4일 법조계에 따르면 합수본은 이날 강남구선관위 선거담당관을 상대로 관내 투표소에서 투표용지가 부족해진 경위와 사전 대비, 선거 당일 보고·대응 과정 등을 확인할 방침이다.
앞서 전날에는 같은 강남구선관위 선거1계장이 첫 피의자로 소환된 바 있어, 강남구선관위를 상대로 한 조사가 이틀 연속 이어지는 모습이다.
합수본은 이날 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선관위 관계자도 참고인 신분으로 불러 조사한다. 이와 별개로 투표율 조작 의혹에 중앙선관위가 관여했는지도 확인하고 있다.
노태악 전 중앙선관위원장의 배우자 동반 해외출장 등 외유성 국외출장 의혹과 관련해서도 중앙선관위 관계자 1명을 참고인으로 조사할 예정이다.
yek105@newspim.com