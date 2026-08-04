우리은행, AI 기반 고객관리 도입...자산관리 영업 고도화

시장 변동 대응까지 지원, PB 업무 개선
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 AI를 활용한 고객관리 시스템을 도입해 자산관리(WM) 영업 혁신에 나섰다.
우리은행은 고객 자산관리와 영업 지원을 강화하기 위해 AI 기반 시스템 'WM V.I.P.(Value Insight for PB)'를 운영 중이라고 4일 밝혔다. 고객의 자산 규모, 거래 내역, 투자 경험 등을 분석해 당일 우선 관리가 필요한 고객을 자동으로 추천하고, 맞춤형 상담 정보를 제공한다.
단순 데이터 제공을 넘어 'AI 인사이트' 기능도 탑재됐다. 이는 고객별 분석 결과와 상담 방향을 요약해 제시하는 것으로, 직원들이 데이터를 일일이 분석하는 부담을 줄이고 상담과 관계 관리에 집중할 수 있도록 지원한다.
최근 금융시장 변동성이 확대되는 가운데, 해당 시스템은 시장 지표와 연관된 고객을 식별하고 상황 변화에 따라 선제적으로 접촉해야 할 고객을 제안하는 기능도 제공한다. 이를 통해 시의성 있는 자산관리 상담이 가능해졌다.
peterbreak22@newspim.com