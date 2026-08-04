전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.04 (화) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

환율 변동 위험에도…서학개미, 美 AI 레버리지에 몰렸다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 개인투자자들이 7월 미국 AI 레버리지 ETF와 SK하이닉스 ADR를 집중 매수해 해외주식 약 6조원을 순매수했다.
  • 국내 레버리지 ETF 규제와 코스피 급락, 미국 증시 조정이 맞물리며 SOXL·TQQQ 등 3배 레버리지 AI ETF에 저가 매수세가 급증했다.
  • 국내 변동성과 비우호적 수익률 속에서 개인들은 환차손 위험에도 불구 SK하이닉스 ADR 등 소액 분할투자 가능한 해외 고위험 상품 비중을 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 레버리지 규제 강화에 해외서 공격적 투자, 45.8억달러 순매수
SK하이닉스 ADR도 순매수 2위…AI 익스포저 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 개인투자자들이 지난달 미국 인공지능(AI) 관련 자산으로 대거 이동한 것으로 나타났다. 국내 증시 급락과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제 강화 속에서도 미국 AI 레버리지 ETF와 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)에 자금이 집중되며 해외주식 순매수 규모는 역대 다섯 번째를 기록했다.

특히 AI 레버리지 ETF 순매수액은 한 달 만에 5배 이상 급증했고, 대부분 3배 레버리지 상품에 몰렸다. 국내에서는 고위험 투자를 억제하는 규제가 강화됐지만, 투자자들은 환율 변동 위험까지 감수하며 해외 AI 레버리지 상품으로 자금을 옮기는 모습이다.

◆ 지난달 서학개미 순매수 약 6조원…Direxion 반도체 3배 ETF '1위'

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 4일 코스피 지수가 전 거래일보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6351.38에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 10.84포인트(1.47%) 상승한 748.19에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1431.8원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.04 mironj19@newspim.com

4일 한국예탁결제원과 국제금융센터(KCIF)에 따르면 국내 개인투자자는 지난 7월 해외주식을 45억8000만달러(약 6조원) 순매수했다. 지난해 말 이후 이어진 해외주식 투자 감소세가 반전된 것으로 월간 기준 역대 다섯 번째로 큰 규모다. 해외 채권도 21억6000만달러 순매수로 전환됐다.

국가별로는 미국 주식 순매수가 46억4000만달러로 전달 6억3000만달러의 약 7배까지 늘었다. 이는 올해 1월 이후 최대 규모다. 반면 일본과 중국 주식은 각각 1억달러, 1000만달러 순매도했다. 이 같은 자금 이동은 국내와 미국 증시의 극명한 성과 차가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

지난달 코스피는 AI 수익성 우려와 중국 반도체 공급 확대 이슈가 겹치며 22.2% 급락했다. 반면 미국 S&P500지수는 기업들의 견조한 실적에 힘입어 낙폭이 0.1%에 그쳤다. 기술주뿐 아니라 비기술 기업들의 실적도 예상치를 웃돌면서 미국 증시에 대한 투자 심리가 빠르게 회복됐다.

서학개미들이 가장 적극적으로 사들인 상품은 AI 레버리지 ETF였다.

해외주식 순매수 상위 종목을 보면 Direxion 반도체 3배 ETF(SOXL)가 37억9000만달러로 1위를 차지했다. 이어 SK하이닉스 ADR, ProShares 나스닥100 3배 ETF(TQQQ), Direxion MSCI Korea 3배 ETF(KORU), ProShares 나스닥100 2배 ETF(QLD) 등이 상위권에 이름을 올렸다. 순매수 상위 6개 종목 가운데 4개가 AI 레버리지 ETF였다.

주목할 부분은 투자 시점이다. 지난달 첫째 주까지만 해도 해외주식 순매수 규모는 크지 않았다. 그러나 국내 증시가 급락하고 미국 AI 관련 종목이 큰 폭으로 조정을 받기 시작한 둘째 주부터 저가 매수세가 빠르게 유입됐다. 투자자들은 변동성을 회피하기보다 오히려 레버리지를 활용해 반등 가능성에 베팅한 셈이다.

◆ 개인 투자자, 국내 레버리지 규제+미국 증시 조정 기회에 서학개미로 전환

다만 개인투자자들의 투자 행태는 금융당국의 규제 방향과는 다른 모습이었다.

금융당국은 최근 단일종목 레버리지 ETF 과열을 막기 위해 기본예탁금을 1000만원에서 3000만원으로 높이고 신규 상품 상장을 잠정 중단하는 등 규제를 강화했다. 그러나 개인투자자들은 국내에서 제약을 받게 된 레버리지 투자를 미국 시장으로 옮기며 오히려 고위험 상품 비중을 확대했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 4일 코스피 지수가 전 거래일보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6351.38에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 10.84포인트(1.47%) 상승한 748.19에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1431.8원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.04 mironj19@newspim.com

실제 지난달 서학개미의 해외주식 순매수 상위권에는 SOXL(디렉시온 반도체 3배 ETF), TQQQ(프로셰어즈 나스닥100 3배 ETF), QLD(프로셰어즈 나스닥100 2배 ETF) 등 미국 상장 레버리지 ETF가 대거 이름을 올렸다. 국내 규제 강화에도 AI 업종 반등에 대한 기대를 바탕으로 공격적인 투자 성향을 이어간 것으로 풀이된다.

이와 관련해 신술위 국제금융센터 부전문위원은 "개인 투자자들은 주가 낙폭이 확대된 7월 둘째주부터 해외주식 순투자가 급증하는 등 저점 매수에 적극 나섰다"며 "지난해 말 이후 이어져온 투자 감소세가 반전됐다"고 짚었다. 고연수 하나증권 연구원은 "지난달 미국의 증시 조정을 매수 기회로 활용한 투자자들의 매수세가 크게 유입된 것으로 판단된다"고 말했다.

이 같은 흐름은 SK하이닉스 ADR에서도 확인된다. SK하이닉스 ADR은 지난달 해외주식 순매수 2위를 기록했다. 상장 초기 원주 대비 높은 프리미엄이 형성됐음에도 꾸준히 매수세가 이어졌다. SK하이닉스 ADR 1주는 국내 원주 0.1주에 해당해 원주보다 소액 투자가 용이하다.

윤선중 동국대 경영학과 교수는 해외 투자 확대 자체는 국내 증시 환경 변화의 영향이 크다고 진단했다. 그는 "국내 증시 변동성이 커지고 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 종목들의 수익률이 기대에 미치지 못하면서 개인투자자들이 환차익 손실에도 불구 해외시장으로 이동하는 모습"이라며 "특히 SK하이닉스 ADR 매수세는 1주를 10분의 1 단위로 투자할 수 있어 원주보다 소액 투자가 가능해진 점도 영향을 미쳤다"고 분석했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
검찰 수사권, 72년만에 막 내려 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 정부가 4일 국무회의에서 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 한 형사소송법 개정안을 심의·의결했다. 1954년 형사소송법 제정 이후 72년간 이어졌던 검사의 수사권은 완전히 사라지게 됐다. 이재명 대통령은 이날 청와대에서 34차 국무회의를 주재하며 이같은 내용을 담은 형소법 개정안을 원안대로 심의·의결했다. 이를 포함해 25건의 법률공포안이 국무회의를 통과했다. 형소법 개정안은 검사의 직접 수사와 보완수사권을 전면 금지하는 내용이 핵심이다. 검사는 사법경찰관에게 보완수사를 요구할 수 있는 권한만 갖는다.  이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆중대한 위법수사·소추재량권 현저 일탈 '공소기각'  보완수사를 요구 받은 경찰은 요구받은 날로부터 1개월 안에 보완수사를 마치고 그 결과를 검사에게 알려야 한다. 수사 기간은 필요에 따라 최대 1개월 연장할 수 있다. 수사 과정에서의 모든 자료는 형사사법정보시스템(KICS)에 기록해야 한다. 범죄 피해자 보호를 위한 장치도 추가했다. 경찰이 사건을 불송치할 경우 고소인이나 피해자, 고발인이 이의를 신청할 수 있도록 했다. 이에 필요한 사건 기록 열람·등사 권한도 부여했다. 개정 형사소송법에는 ▲중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때 ▲소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때 법원의 공소기각 판결 사유로 추가했다. 이같은 내용의 개정 형소법은 중대범죄수사청(중수청)과 공소청이 출범하는 10월 2일에 맞춰 함께 시행된다. 이 대통령은 그간 검찰의 보완수사권은 범죄 피해자 보호를 위해 예외적으로 존치할 필요가 있다는 입장을 견지하며 충분한 숙의를 요청했었다. 하지만 보완수사권 폐지가 당·정·청 불화와 집권 여당인 더불어민주당 내 계파 갈등으로 번지자 논의를 당에 맡겼다.  이후 민주당이 당론으로 보완수사권 폐지를 의결하고 국회 본회의에서 처리함에 따라 이 대통령은 재의요구권(거부권) 행사 없이 개정 형소법을 원안 그대로 심의·의결했다. 이재명 대통령이 4일 청와대에서 34회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.08.04 [사진=KTV] ◆집권 여당 민주당 8·17 전당대회 진행 중 전격 처리  특히 민주당의 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 진행되는 상황에서 민주당의 강경 지지층 사이에서 보완수사권 전면 폐지 목소리가 컸다.  이에 따라 친명(친이재명) 김민석 당대표 후보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측 속에 이날 보완수사권 전면 폐지를 골자로 한 형소법 개정안이 국무회의를 통과했다.  이 대통령은 이날 법안 심의 전 모두발언에서 "이 법률안이 위헌과 집행 불능, 국익 위배, 행정부 고유권한 침해 등 국회의 입법권을 부정할 만큼 심각한 상황이라고 보기는 어렵다"며 "거부권(재의요구권) 행사라고 하는 게 의견이 다르다고 할 수 있는 것은 아니다"라고 명확히 선을 그었다.  이 대통령은 "삼권분립 원칙에 따라 상대의 권한 행사 자체가 삼권분립에 위배되거나 헌정 질서에 위반된다고 해야 상대의 권한과 권능을 부정할 수 있다는 게 헌법학회 의견"이라며 "지금 상태로는 입법권을 부정할 정도에 이른다고 보기 어렵다"고 거부권 행사 불가 이유를 설명했다.   이날 국무회의에선 9회 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 국민참정권 침해 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명에 관한 법률안(선관위 특검법)도 의결했다. 지난 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비롯한 선거관리 부실 의혹 진상을 규명하기 위한 특검이다. 특별검사는 국민추천위원회를 통해 추천된다. 특검팀은 모두 165명 안팎 규모로 꾸려지며 준비 기간을 포함해 최장 170일간 활동할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-08-04 14:21
사진
서울 첫 폭염중대경보 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 전역에 사상 처음으로 폭염중대경보가 내려지는 등 극심한 폭염이 수도권과 전라권 곳곳으로 확산하고 있다. 기상청은 4일 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염중대경보를 발효했다. 서울에 폭염중대경보가 내려진 것은 이번이 처음이다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 서울 전역에 '폭염중대경보'가 내려진 4일 서울 여의도 버스환승센터 앞 도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.08.04 jk31@newspim.com 경기(고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·여주서부·오산·하남), 전북 전주, 전남(장성·곡성북부·곡성남부·순천·보성·여수·광양), 광주(광주동부) 등 수도권과 전라권 곳곳에도 폭염중대경보가 발효된 상태다. 폭염중대경보는 올해 신설된 폭염특보의 최상위 단계다. 일 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 관측된 지역에서 하루라도 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발표된다. 이날 오후 1시 기준 폭염중대경보 발효지역 일최고기온은 ▲가남(여주) 37.9도 ▲기흥구갈(용인) 37.5도 ▲금천(서울) 37.3도 ▲서운(안성) 37.3도 ▲광명노온 37.1도 등이다. 전라권에서도 ▲완산(전주) 37.9도 ▲조선대 38.3 ▲광양읍 38.0 ▲황전(순천) 37.7 ▲석곡(곡성) 37.3 ▲여수공항 37.1 ▲광주 36.7도까지 기온이 치솟았다. 기상청은 폭염중대경보가 내려진 지역에서는 필수 업무 외 모든 야외활동 즉시 중단을 권고하고 있다. 또 무더위쉼터와 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하고 수분을 충분히 보충하라고 권하고 있다. jason14@newspim.com 2026-08-04 13:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동