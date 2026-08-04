신한 '슈퍼SOL'. 출시 한달만에 MAU 1100만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 6월 16일 통합 플랫폼 신한 슈퍼SOL을 출시해 7월 30일 기준 MAU 1113만명을 기록했다
- 출시 후 신규 가입자 약 40만명이 늘며 올해 누적 신규 회원 수가 100만명을 돌파했다
- 7월 1일 나온 통합계좌 SOL LINK는 한 달 만에 31만좌가 개설됐으며 신한투자증권은 9월 30일까지 테슬라 제공 등 이벤트를 진행한다
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금융 서비스 결합 효과
디지털 핵심 플랫폼 입지 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹의 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'이 출시 한 달여 만에 이용자 수 1100만 명을 넘어섰다.
신한금융은 6월 16일 출시된 '슈퍼SOL'의 월간활성이용자수(MAU)가 7월 30일 기준 약 1113만 명으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 출시 이전 약 1030만명 수준에서 40여일만에 약 83만명이 증가한 수치다.
신규 고객 유입도 확대됐다. 출시 이후 약 40만명이 새롭게 가입하면서 올해 누적 신규 회원 수는 100만명을 돌파했다. 은행, 증권, 카드, 보험 등 주요 금융 서비스를 하나의 플랫폼에서 제공하며 이용 편의성을 높인 점이 영향을 미친 것으로 분석된다.
연계 서비스 성장도 두드러졌다. 은행 계좌 기반으로 증권 거래가 가능한 통합계좌 'SOL LINK'는 7월 1일 출시 이후 한 달 만에 약 31만좌가 개설됐다. 출시 열흘 만에 10만좌를 넘어선 데 이어 빠르게 증가세를 이어가고 있다. 해당 서비스는 별도 이체 없이 입출금 계좌 자금으로 주식 거래가 가능해 이용 편의성을 높인 것이 특징이다.
신한투자증권은 'SOL LINK' 출시를 기념해 9월 30일까지 이벤트를 진행한다. 일정 조건을 충족한 고객을 대상으로 추첨을 통해 테슬라 모델Y를 제공하고, 계좌 개설 고객에게는 포인트 및 배달앱 쿠폰을 지급한다. 신규 및 휴면 고객에는 각각 국내주식 투자쿠폰과 거래 수수료 면제 혜택도 제공된다.
peterbreak22@newspim.com