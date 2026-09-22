NH투자증권, 퇴직연금 고객 위한 '프리미엄 개인금고 서비스' 개시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

볼트1932와 서비스 제휴

퇴직연금 가입 고객 대상 개인금고 2개월 무료 이용 및 이용요금 10% 할인

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 지난 18일 볼트1932와 퇴직연금 고객 대상 자산보관 서비스 제공을 위한 제휴 협약을 맺었다고 밝혔다.

22일 NH투자증권에 따르면 이번 제휴는 퇴직연금 고객의 다양한 니즈에 부응해 새로운 서비스 경험과 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

[사진=NH투자증권]

이번 제휴를 통해 NH투자증권 퇴직연금 가입 고객은 볼트1932의 개인금고 서비스를 이용할 수 있다. 볼트1932는 개인의 귀중품과 실물자산 등을 보관할 수 있는 개인금고 서비스를 운영하는 자산보관 전문기업으로, 대상 고객에게 개인금고 2개월 무료 이용 및 이용요금 10% 할인 혜택이 제공된다.

서비스 이용을 원하는 고객은 NH투자증권 홈페이지 내 퇴직연금 제휴서비스 안내를 통해 볼트1932 홈페이지로 이동하여 세부 이용 조건을 확인할 수 있으며, 서비스 상담 및 이용 안내는 볼트1932 홈페이지 채팅상담 또는 고객상담센터를 통해 받을 수 있다.

NH투자증권은 퇴직연금 상품 및 운용 경쟁력을 바탕으로 고객의 연금 설계부터 운용, 수령까지 연금자산관리 전반에 대한 지원을 지속적으로 강화해왔다.

고용노동부가 주관한 '2025년 퇴직연금사업자 평가'에서 2년 연속 우수사업자로 선정됐으며, 연금 전문조직을 중심으로 체계적인 상담과 고객관리 서비스를 제공하고 있다. 카카오톡 채널 등 다양한 고객 접점을 통해 보다 편리하게 연금 관련 정보와 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고 있다.

정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "NH투자증권은 퇴직연금 운용과 자산관리뿐 아니라 고객의 연금자산 관리를 위한 다양한 정보와 서비스를 지속적으로 제공해왔다"며 "앞으로도 고객의 다양한 니즈를 반영한 실질적인 혜택과 차별화된 서비스를 지속 확대해 퇴직연금 서비스 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com