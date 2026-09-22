DB손해보험, '보통의 하루' 캠페인 이벤트…1만명에 경품

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일상 기록·사진 공유 등 4개 프로그램 운영

LG스탠바이미2 Max·아이패드 Air 등 제공

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 신규 기업PR TV광고 '보통의 하루' 캠페인과 연계한 고객 참여 이벤트를 진행한다.

DB손해보험은 자신의 일상을 기록하고 주변 사람들에게 안부를 전하는 '보통의 하루' 캠페인 이벤트를 오는 10월 31일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 자신의 일상을 기록하고 주변 사람들에게 안부를 전하는 '보통의 하루' 캠페인 이벤트를 오는 10월 31일까지 진행한다고 22일 밝혔다. [사진=DB손해보험] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

이벤트는 ▲나의 '보통의 하루' 응원하기 ▲나의 '보통의 하루' 사진 올리기 ▲추석 안부 카드 보내기 ▲캠페인 공유하기 등 4개 프로그램으로 구성됐다.

'나의 보통의 하루 응원하기'는 자신의 하루를 짧은 문장으로 남기는 방식이다. 참여 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있으며 BBQ 황금올리브치킨 모바일 쿠폰과 네이버페이 포인트 쿠폰 등을 총 5100명에게 제공한다.

'나의 보통의 하루 사진 올리기'는 출퇴근과 운동, 취미, 가족과 보낸 시간 등 일상을 담은 사진을 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 올린 뒤 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있다. 추첨을 통해 LG스탠바이미2 Max와 아이패드 Air, 프로미 굿즈, 커피 모바일 쿠폰 등을 증정한다.

추석 안부 카드 보내기 이벤트에서는 원하는 프로미 카드를 선택해 가족이나 지인에게 보낼 수 있다. 참여자 가운데 매일 40명에게 메가커피 모바일 쿠폰을 제공한다. 캠페인 페이지를 개인 SNS에 공유한 고객 중 총 3200명에게는 네이버페이 포인트 쿠폰을 증정한다.

DB손해보험 관계자는 "이번 이벤트를 통해 고객들이 자신의 하루를 돌아보고 주변 사람들에게 따뜻한 응원을 전하길 바란다"며 "앞으로도 고객이 오늘처럼 평범한 내일을 살아갈 수 있도록 '보통의 하루'를 함께 지켜가는 DB손해보험의 약속을 지속해서 전달하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com