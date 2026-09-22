DB손해보험, '보통의 하루' 캠페인 이벤트…1만명에 경품

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 22일 보통의 하루 캠페인 이벤트를 시작했다
- 이벤트는 응원하기·사진 올리기 등 4개로 구성했다
- 10월 31일까지 진행하며 경품도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
LG스탠바이미2 Max·아이패드 Air 등 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험이 신규 기업PR TV광고 '보통의 하루' 캠페인과 연계한 고객 참여 이벤트를 진행한다.
DB손해보험은 자신의 일상을 기록하고 주변 사람들에게 안부를 전하는 '보통의 하루' 캠페인 이벤트를 오는 10월 31일까지 진행한다고 22일 밝혔다.
이벤트는 ▲나의 '보통의 하루' 응원하기 ▲나의 '보통의 하루' 사진 올리기 ▲추석 안부 카드 보내기 ▲캠페인 공유하기 등 4개 프로그램으로 구성됐다.
'나의 보통의 하루 응원하기'는 자신의 하루를 짧은 문장으로 남기는 방식이다. 참여 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있으며 BBQ 황금올리브치킨 모바일 쿠폰과 네이버페이 포인트 쿠폰 등을 총 5100명에게 제공한다.
'나의 보통의 하루 사진 올리기'는 출퇴근과 운동, 취미, 가족과 보낸 시간 등 일상을 담은 사진을 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 올린 뒤 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있다. 추첨을 통해 LG스탠바이미2 Max와 아이패드 Air, 프로미 굿즈, 커피 모바일 쿠폰 등을 증정한다.
추석 안부 카드 보내기 이벤트에서는 원하는 프로미 카드를 선택해 가족이나 지인에게 보낼 수 있다. 참여자 가운데 매일 40명에게 메가커피 모바일 쿠폰을 제공한다. 캠페인 페이지를 개인 SNS에 공유한 고객 중 총 3200명에게는 네이버페이 포인트 쿠폰을 증정한다.
DB손해보험 관계자는 "이번 이벤트를 통해 고객들이 자신의 하루를 돌아보고 주변 사람들에게 따뜻한 응원을 전하길 바란다"며 "앞으로도 고객이 오늘처럼 평범한 내일을 살아갈 수 있도록 '보통의 하루'를 함께 지켜가는 DB손해보험의 약속을 지속해서 전달하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com