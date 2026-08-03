세종시, 건설현장 근로자 폭염 대응·안전 점검

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'물·그늘·휴식·작업시간 조정·응급조치' 수칙 이행 확인

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 전국 대부분 지역에 '극한 폭염'이 연일 이어지는 가운데 세종시가 3일 건설현장 근로자의 온열질환 예방과 안전 확보를 위한 폭염 대응 실태를 집중 점검했다.

시에 따르면 이날 행복도시 5-1생활권 공동주택 신축공사 현장 2곳을 찾아 폭염 대응체계와 안전관리 상황을 살폈다.

세종시는 3일 행복도시 5-1생활권 공동주택 신축공사 현장에서 폭염 대응체계를 점검했다. [사진=세종시] 2026.08.03 vincent977@newspim.com

이날 점검에서는 폭염 5대 기본수칙인 물, 그늘, 휴식 제공, 작업시간 조정, 응급조치 체계 구축 여부, 를 중점적으로 점검했다.

조수창 기획조정실장은 현장 관계자들에게 폭염 시간대 작업을 탄력적으로 운영하고 온열질환 예방수칙을 철저히 준수해 근로자 안전 확보에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.

조 실장은 "폭염은 근로자의 생명과 건강을 위협하는 재난인 만큼 폭염 5대 기본수칙을 철저히 준수해 안전사고 예방에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

시는 앞으로도 건설현장을 비롯한 야외 작업장을 대상으로 폭염 대응 실태를 지속 점검하고 취약요인을 개선해 시민과 근로자의 안전 확보에 행정력을 집중할 방침이다.

vincent977@newspim.com