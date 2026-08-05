빅웨이브로보틱스, 한국오므론제어기기와 '휴머노이드 로봇 안전 솔루션' 협력

로봇 공급부터 안전 솔루션까지 통합 서비스 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 빅웨이브로보틱스는 지난 4일 자사 데이터센터에서 한국오므론제어기기와 '로봇사업 상호협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 빅웨이브의 휴머노이드 로봇 공급 및 현장 통합 역량과 한국오므론제어기기의 산업 안전 컨설팅 및 안전제어 기술을 결합하는 것을 골자로 한다. 휴머노이드 실증이 확대되는 가운데 기존 로봇 안전표준만으로는 보행과 AI 자율판단 특성을 충분히 반영하기 어려워, 도입 단계부터 위험성 평가와 안전설계를 병행할 필요성이 커지고 있다.

회사에 따르면 양사는 고객 수요 발굴과 로봇 사양 제안부터 위험성 평가, 안전 하드웨어 설계·설치, 검증 및 문서화까지 전 과정을 공동으로 추진한다. 빅웨이브는 고객 공정에 적합한 휴머노이드와 시스템을 제안하고 현장 통합을 총괄한다.

한국오므론제어기기는 ISO 12100과 ISO 13849-1을 기반으로 위험성 평가와 PLr 분석, 세이프티 PLC·비상정지 스위치·레이저 스캐너 등 안전 솔루션을 구축한다. 필요시 라이트 커튼과 도어 스위치 등 작업구역별 안전 하드웨어도 연계해 현장 적용성을 높인다.

빅웨이브로보틱스와 한국오므론제어기기 관계자들이 MOU 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=빅웨이브로보틱스]

고객사는 로봇 공급과 안전 컨설팅, 안전 하드웨어 구축, 검증 문서화 및 현장 적용을 하나의 프로젝트로 제공받을 수 있다. 양사는 빅웨이브로보틱스 데이터센터에 안전 솔루션 데모 환경을 구축하고 공동 PoC와 현장 실증을 통해 제조·물류 현장의 휴머노이드 도입 모델을 확산할 계획이다.

김민교 빅웨이브 대표는 "휴머노이드 산업의 다음 경쟁력은 성능을 넘어 실제 현장에 얼마나 안전하고 안정적으로 투입할 수 있는가에 달려 있다"며 "오므론과 함께 로봇 공급부터 안전 시스템 구축까지 연결하는 새로운 도입 기준을 만들어가겠다"고 말했다.

한국오므론제어기기 김영호 대표는 "휴머노이드의 이동성과 자율성을 고려한 현장별 위험요인 분석과 안전설계가 중요하다"며 "오므론의 위험성 평가 및 안전제어 기술로 안전한 휴머노이드 생태계 구축을 지원하겠다"고 말했다. 양사는 초기 상담부터 현장 투입까지의 프로세스를 표준화하고 공동 세미나와 현장 진단을 통해 실제 적용 레퍼런스를 확보할 방침이다.

nylee54@newspim.com