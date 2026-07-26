[MLB] 이정후 32일 만에 홈런, MLB 통산 100타점...송성문은 결장

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 26일 LA 에인절스전서 3점포 2루타를 쳤다.
- 3타수 2안타 3타점으로 7월 부진 탈출 계기를 만들었다.
- 샌프란시스코는 이정후 활약에 힘입어 9-2로 이겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 이정후(샌프란시스코)가 홈런과 2루타를 터뜨리며 7월 부진을 벗어나는 반등 계기를 마련했다.
이정후는 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 LA 에인절스와 홈경기에 우익수, 6번타로 선발 출전해 3타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점 1사구를 기록했다.
올 시즌 31번째 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 기록했고, 전날 2할대로 내려갔던 시즌 타율도 0.302(361타수 109안타)로 다시 올라갔다.
첫 타석은 아쉬웠다. 이정후는 2회말 에인절스 우완 선발 라이언 존슨을 상대로 파울팁 삼진으로 물러났다. 하지만 두 번째 타석에서 곧바로 방망이가 폭발했다. 샌프란시스코가 2-0으로 앞선 3회말 2사 1, 2루에서 타석에 들어선 이정후는 존슨의 초구 스위퍼를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘겼다.
타구 속도는 시속 163㎞였고, 비거리는 111.2ｍ였다. 지난달 24일 애슬레틱스전 이후 32일 만에 나온 시즌 6호 홈런이다. 이 홈런으로 이정후는 시즌 타점을 37개로 늘렸고, 빅리그 통산 100타점도 채웠다.
이정후는 5회말에도 장타를 추가했다. 선두타자로 나서 바뀐 좌완 투수 브렌트 수터의 낮은 슬라이더를 걷어 올려 우익수 쪽 2루타를 만들었다. 올 시즌 22번째 2루타다.
7회말 1사 2루에서는 몸에 맞는 공으로 출루했다. 이어 윌리 아다메스의 내야 땅볼 때 2루에서 아웃됐다. 이정후는 팀이 9-1로 앞선 8회초 수비 때 교체되며 경기를 마쳤다.
이정후는 2024년 빅리그 데뷔 시즌 부상으로 일찍 시즌을 마쳐 8타점에 그쳤다. 지난해 55타점을 올렸고, 올 시즌 37타점을 보태며 통산 100타점 고지를 밟았다. 통산 300안타까지는 4개 남았다.
이정후는 올 시즌 96경기 타율 0.302, 109안타(6홈런) 37타점 51득점, OPS(출루율+장타율) 0.771, 6도루를 기록 중이다.
샌프란시스코는 이정후의 3점 홈런에 힘입어 에인절스를 9-2로 꺾었다. 2연승을 달린 샌프란시스코는 44승 60패로 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다. 에인절스는 3연패에 빠졌다. 시즌 성적은 41승 64패로 아메리칸리그 서부지구 최하위다.
한편 샌디에이고 송성문은 이날 경기에 나서지 못했다. 지난 23~24일 애틀랜타전에 대타로 나서 안타를 치지 못했다. 전날 마이애미전에서는 선발 출전했으나, 2타수 무안타로 아쉬웠다.
송성문은 올 시즌 48경기에 출전해 타율 0.221, 21안타(1홈런) 15타점 16득점, OPS(출루율+장타율) 0.616, 11도루를 기록 중이다.
football1229@newspim.com