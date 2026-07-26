펜싱 여자 에페 간판 송세라, 홍콩 세계선수권서 4년 만의 금메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자 펜싱 대표 송세라가 25일 홍콩 세계선수권 여자 에페 개인전에서 금메달을 따냈다.
- 송세라는 줄리아 리치를 9-8로 꺾고 4년 만에 개인전 정상에 올랐으며, 2년 연속 세계선수권 개인전 메달을 수확했다.
- 여자 에페 세계랭킹 3위 송세라는 이번 우승으로 9월 아이치·나고야 아시안게임에서도 메달 기대를 높였고, 한국 펜싱은 대회 첫날부터 금맥을 되살렸다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 펜싱 간판 송세라(부산광역시청)가 4년 만의 세계선수권대회 개인전 금메달을 따냈다.
송세라는 25일(현지시간) 홍콩에서 열린 펜싱 세게선수권대회 여자 에페 개인전 결승에서 줄리아 리치(이탈리아)를 9-8로 제압해 우승을 차지했다.
2022 이집트 카이로 대회에서 개인·단체전을 동시에 우승했던 송세라는 4년 만에 개인전 정상에 올랐다. 지난해 동메달에 이어 2년 연속 세계선수권대회 개인전 입상에 성공했다.
송세라는 64강전에서 나탈리아 콘스탄틴(루마니아)을 13-7로 제압했다. 이어 32강전에서 기시모토 린(일본)을 15-4, 16강전에서는 피오나 뮐러(독일)를 15-7로 꺾으며 준준결승에 올랐다.
8강전에선 오리안 말로-브레통(프랑스)을 11-7로 눌렀고, 준결승전에선 탕쥔야오(중국)를 15-10으로 이겼다. 4년 만에 결승 무대에서는 리치와 접전을 펼쳤다. 송세라는 종료 9.7초 전 8-8 상황에서 상체 공격을 적중시키며 결승전에서 승리를 차지했다.
송세라는 여자 에페 개인 세계랭킹 3위에 자리 중이다. 이번 우승으로 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 메달도 가시권이라는 평가다.
송세라는 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 최인정(강원특별자치도청)에 이어 개인전 은메달을 기록했다. 단체전에선 우승을 차지했다.
2023년과 지난해 세계선수권대회에서 연이어 '노 골드'에 그쳤던 한국 펜싱은 이번 대회에선 메달 경쟁 첫날부터 금맥을 되살리며 쾌조의 출발을 보였다.
같은 날 열린 남자 플뢰레 개인전 우승은 알렉산데르 호우페니트흐(체코)에게 돌아갔다. 한국 선수 중엔 임철우(화성특례시청)가 가장 높은 순위인 16위를 기록했다.
football1229@newspim.com