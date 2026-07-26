충북도 'AI 도시계획' 전면 도입…"현장조사 대신 3D·데이터로 판단"

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 26일 AI·공간정보 결합한 스마트 인턴 도입했다
- K-GeoP 활용해 도시계획 전 과정을 3D·데이터 기반으로 디지털화했다
- 현장조사 한계를 보완하며 신속·투명한 행정과 균형발전 토대를 마련한다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 인공지능(AI)과 공간정보를 결합한 '스마트 인턴' 체계를 도입하며 도시계획 행정의 판을 바꾼다.
현장조사와 수작업에 의존하던 기존 방식을 벗어나 3차원(3D) 분석과 데이터 기반 의사결정으로 전환하겠다는 것이다.
충북도는 국토교통부의 국가공간정보통합플랫폼(K-GeoP)을 핵심 인프라로 활용해 도시계획 업무 전반을 디지털화한다고 26일 밝혔다.
별도의 추가 예산 투입 없이 기존 시스템을 활용해 신속성과 정확성을 동시에 끌어올리는 것이 목표다.
'스마트 인턴'은 K-GeoP 등 공간정보·AI 플랫폼을 도시계획 업무에 접목한 개념이다.
입지 적정성 검토부터 조망권·일조권 3D 분석, 건축물 가상설계까지 복잡한 과정을 데이터 기반으로 처리할 수 있다.
도는 이를 통해 기존 현장 중심 조사 방식의 한계를 보완하고 분석 결과의 객관성과 민원 대응의 투명성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
충북도는 올해 말까지 도시계획 분야별로 K-GeoP 시범운영을 진행해 현장 의견을 수렴한 뒤 도와 시·군 간 공동 워크숍 등을 통해 시스템을 단계적으로 확대할 방침이다.
김민정 충북도 균형발전과장은 "AI와 데이터 기반 도시계획은 신속하고 투명한 행정을 위한 필수 흐름"이라며 "스마트 인턴 도입을 통해 도시계획 행정의 구조적 전환과 지역 균형발전 기반을 동시에 마련하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com