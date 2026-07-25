경남도, 글로벌 청소년 콘텐츠 경진대회…지산학 협력 인재양성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 경남도가 25일 청소년 대상 글로벌 콘텐츠 경진대회를 개최했다
- AI·드론·웹툰·게임·영상 5개 분야로 대회를 진행하며 지산학 협력 인재 양성에 나섰다
- 경남도는 우수 인재 발굴과 함께 콘텐츠산업타운 조성 등 산업 생태계 구축을 추진할 계획이다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 청소년 대상 콘텐츠 경진대회를 열고 지역 콘텐츠 인재 육성 기반 마련에 나섰다.
도는 25일 창원 마산로봇랜드 컨벤션센터에서 '2026 글로벌 청소년 콘텐츠 경진대회'를 개최했다. 이번 대회는 인공지능(AI), 드론, 웹툰, 게임, 영상 등 미래 콘텐츠 분야를 중심으로 청소년의 체험과 창작 역량을 높이기 위해 처음 마련됐다.
대회에는 도내 5개 대학과 콘텐츠기업이 참여해 종목별 운영을 맡았다. 창원대, 경남대, 영산대, 마산대, 창원문성대 등이 참여해 지·산·학 협력형 인재 양성 모델의 출발점으로 추진됐다.
이날 행사에는 박완수 도지사와 박준 도의회 의장, 권순기 도교육감을 비롯해 대학 관계자 등이 참석했다. 개막식은 치어리딩 공연을 시작으로 축사, 선수·심사위원 선서, 개막 행사 순으로 진행됐다. 참가자는 초·중·고 학생 350여 명을 포함해 약 700여 명 규모다.
경진대회는 5개 분야로 나뉘어 진행됐다. 피지컬 AI 챌린지에서는 로봇컬링과 로봇씨름, 라인팔로잉 등을 통해 문제 해결 능력을 평가했다.
드론 콘텐츠리그는 드론빙고와 렉스큐브 종목으로 조종 및 수행 능력을 겨뤘다. AI 기반 게임 제작은 현장 도구를 활용한 개발 방식으로 진행됐으며, AI 영상 제작과 웹툰 분야에서는 창의적 콘텐츠 결과물이 출품됐다.
종목별 우수 참가자에게는 도지사상과 도교육감상, 대학 총장상이 수여됐다.
행사장에는 웹툰 캐리커처, 라이브 드로잉, 방송 체험, 포토부스 등 체험 프로그램도 함께 운영됐다.
박완수 도지사는 "콘텐츠산업은 경남이 육성해야 할 미래 전략 분야"라며 "청소년들이 경험을 바탕으로 아이디어를 확장해 나가길 기대한다"고 말했다. 이어 콘텐츠 산업 기반 확충과 관련해 "관련 지원 체계 구축과 투자 기반도 검토하겠다"고 밝혔다.
경남도는 이번 대회를 계기로 청소년 인재 발굴과 대학·기업 간 협력을 확대하고, 콘텐츠산업타운 조성과 연계한 산업 생태계 구축을 추진할 계획이다.
news2349@newspim.com