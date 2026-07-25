서울대 시흥캠퍼스서 '2026 메디컬 창업 부트캠프' 열려

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 24일 서울대 시흥캠퍼스서 메디컬 창업 부트캠프를 개최했다
- 전국 의·약학 등 다양한 전공 대학생 150명이 참가해 나흘간 창업 전 과정을 실습했다
- 시흥시는 제약·바이오 인재 육성과 창업 지원을 확대해 바이오 혁신 생태계 조성을 추진하고 있다
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융합형 멘토링으로 바이오 인재 양성
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 이달 24일부터 27일까지 사흘간 서울대학교 시흥캠퍼스 교육협력동에서 '2026 메디컬 창업 부트캠프'를 개최한다고 25일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 경기시흥 SNU제약바이오인력양성센터와 대한약학대학학생협회가 공동 주관·주최하는 의료·바이오 분야 실전형 창업 프로그램이다. 현장에는 전국 의·약학대학생을 비롯해 생명공학, 경제학 등 다양한 전공의 대학생 150명이 참가했다.
메디컬 창업 부트캠프는 바이오 분야 예비 창업가를 발굴하고 창업 역량을 강화하기 위해 기획됐다.
참가자들은 나흘간 창업 아이디어 기획, 팀 빌딩, 전문가 멘토링, 사업계획서 작성, 기업설명(IR) 피칭까지 창업 전 과정을 직접 수행하며 실전 경험을 쌓게 된다.
특히 의·약학 전공자와 다양한 영역의 대학생들이 한 팀을 이뤄 협업하는 융합형 팀 프로젝트 방식으로 운영돼 현장에서 요구되는 창의적 문제 해결 능력과 다학제 간 협업 역량을 높일 것으로 기대된다.
시흥시는 경기시흥 SNU제약바이오인력양성센터를 거점으로 제약·바이오 실무형 인재를 육성하고 있으며 창업 교육과 산학협력을 연계한 프로그램을 지속 확대해 바이오 혁신 생태계 조성을 추진하고 있다.
정진현 경기시흥 SNU제약바이오인력양성센터장은 "학생들에게 취업을 넘어 창업이라는 새로운 진로를 제시하고 바이오산업을 이끌 혁신 인재를 육성하고자 마련했다"며 "창의적 아이디어를 사업화하는 과정이 미래 바이오 리더로 성장하는 발판이 되길 바란다"고 전했다.
함은정 시흥시 미래전략담당관은 "청년들이 바이오 창업을 직접 경험하고 실무 역량을 키우는 뜻깊은 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 전문 인력 양성과 창업 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com