'2026 청원생명축제' 입장권 예매 27일부터 시작

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 27일부터 청원생명축제 입장권 사전예매를 시작했다
- 입장권은 5000원이며 축제장 농·축산물 구매에 전액 사용할 수 있다
- 청원생명축제는 10월 2일부터 11일까지 오창서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 전국 최대 규모의 농·축산물 축제인 '2026 청원생명축제' 입장권 사전 예매가 오는 27일부터 시작된다고 25일 밝혔다.
입장권은 청주시 읍·면·동 행정복지센터와 충북 도내 주요 농협 지점, 청주첨단문화산업단지 1층 청원생명축제 상황실에서 구매할 수 있다.
입장권 가격은 일반권 기준 5000원이다. 입장권 구매 금액은 축제장 내에서 지역의 우수한 농·축산물을 구입하는 데 전액 사용할 수 있어 관람객들이 실질적인 혜택을 누릴 수 있다.
유아와 어린이 등 무료 입장 대상자는 입장권을 구매하지 않아도 된다.
매일 오후 6시 이후 축제장을 찾는 관람객도 무료로 입장할 수 있다.
입장권 소지자를 위한 지역 관광지 연계 혜택도 마련됐다.
축제 기간 입장권을 제시하면 문의문화재단지와 청주동물원을 무료로 이용할 수 있으며 청남대 방문 시 입장료 2천 원을 할인받을 수 있다.
청원생명축제는 오는 10월 2일부터 11일까지 열흘간 오창읍 미래지농촌테마공원에서 '풍성한 가을, 청원생명을 맛보다'를 슬로건으로 개최된다.
청원생명축제추진위원회 관계자는 "입장권을 미리 구매하면 축제 당일 현장 입장 절차를 줄여 보다 여유롭고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있다"며 "우수한 지역 농·축산물을 알뜰하게 구매하고 청주의 대표 관광지 연계 혜택도 함께 누리시길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com