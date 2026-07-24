은평구 최대 재개발 '갈현1구역' 정비계획변경 고시

AI 핵심 요약beta
- 은평구는 23일 갈현제1구역 정비계획 변경을 서울시가 최종 고시했다고 24일 밝혔다다
- 갈현제1구역 면적이 늘고 용적률 완화로 공급 가구수가 4467가구로 확대됐다
- 은평구는 연신내역 인접 입지를 바탕으로 공사 차질 없이 진행되도록 행정 지원을 이어가겠다고 밝혔다다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 은평구는 지난 23일 '갈현제1구역 주택재개발 정비사업'의 정비구역 및 정비계획 변경 결정이 서울시를 통해 최종 고시됐다고 24일 밝혔다.
갈현제1구역은 갈현동 300번지 일대에 위치한다. 은평구 최대 규모의 주택재개발 사업지로 꼽힌다. 이번 고시를 통해 정비구역 면적은 24만6282.83㎡로 결정됐다. 기존보다 7315.93㎡ 늘었다. 용적률 완화 기준 등이 적용되면서 공급 규모가 기존 4116가구에서 4467가구(임대주택 671가구)로 확대됐다. 단지는 지하 6층~지상 25층, 총 28개 동 규모로 조성된다.
갈현제1구역은 지하철 3·6호선과 수도권광역급행철도(GTX-A)가 지나는 연신내역에 인접한 입지를 갖췄다. 구는 이번 고시로 행정적 기반이 완벽히 마련된 만큼, 향후 공사가 차질 없이 진행될 수 있도록 신속하고 적극적인 지원을 이어갈 계획이다.
김미경 은평구청장은 "갈현제1구역은 은평의 미래 주거 지형을 바꿀 핵심 사업지로 이번 정비계획 변경 고시는 도시·건축 완성도를 높여 안정적인 사업 기반을 마련한 것"이라며 "향후 공사가 차질 없이 진행되고 주민들이 체감할 수 있는 주거 혁신이 이루어질 수 있도록 행정적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com