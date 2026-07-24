首尔市将出台夜经济综合计划 打造24小时活力城市

纽斯频通讯社首尔7月24日电 韩国首尔市政府日前表示，市政府在市长吴世勋主持召开的民选第九届政府首次定期干部会议上，将"激活夜经济方案"列为首个核心政策议题，计划通过整合旅游、文化、商圈和交通等资源，打造首尔新的经济增长动力，并于8月初正式发布《首尔特别市夜间经济激活综合计划》。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

首尔市表示，夜经济将作为民选第九届政府的重要发展战略，旨在延长外国游客消费时间，带动社区商圈发展，提升市中心夜间活力，建设"24小时活力城市"。

根据规划，首尔市将设立夜经济首席顾问，组建由策划调整室、经济室、文化本部、交通室、宣传策划官、观光体育局、民生劳动局等7个部门组成的联合工作组（TF），并于本月成立夜经济专门工作团队，统筹推进相关政策。8月，首尔市还将建立由商户、行业协会和专家共同参与的政企合作机制，研究符合各地区特点的夜经济发展方案。

首尔市还计划打造统一的夜经济品牌，整合全市夜间文化和旅游资源，并通过市民征集方式确定品牌名称。

在空间布局方面，首尔市拟将东大门设计广场（DDP）、首尔竞技场（Seoul Arena）、汉江及首尔水光渡口等重点区域打造为夜经济集聚区，通过完善配套设施、放宽部分经营限制、扩大深夜公共交通服务等措施，促进夜间消费和游客停留。同时，首尔市将推进制定《夜经济激活条例》，为相关政策提供制度保障。

首尔市还计划打造"首尔月光野场"品牌，将近年来逐渐兴起的户外餐饮文化纳入规范管理。今年将率先建设5处示范点，并计划到2028年扩大至25处。相关经营区域将实行统一的卫生、安全和经营标准，并建立商户与居民协商机制，推动夜经济发展与社区生活协调共存。

此外，首尔市将扩大文化、体育、旅游等公共设施夜间开放时间，丰富夜间文化活动，完善深夜公共交通服务和夜间安全保障体系，进一步提升城市夜间消费活力和旅游吸引力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社