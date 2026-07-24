대전·세종·충남, 주말 33도 안팎 무더위…열대야에 소나기도

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 24일 대전·세종·충남에 폭염특보를 발효했다.
- 25일과 26일 대전·세종·충남 낮 최고기온은 30~33도로 무더위와 열대야가 이어지겠다.
- 25~26일 대전·세종·충남에 5~40㎜ 소나기와 비가 내리고 돌풍·천둥·번개가 동반될 수 있다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전·세종·충남은 낮 기온이 33도 안팎까지 오르며 무더운 날씨가 이어지겠다. 밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않아 일부 지역에서는 열대야가 나타날 전망이다.
24일 대전지방기상청에 따르면 현재 대전과 세종, 충남 대부분 지역에는 폭염특보가 발효 중이다. 아산·논산·부여에는 폭염경보가, 대전과 세종 전역을 비롯한 충남 대부분 시·군에는 폭염주의보가 내려졌다.
토요일인 25일 아침 최저기온은 대전·세종 24도, 홍성 25도 등 23~26도, 낮 최고기온은 대전·세종 32도, 홍성 31도 등 30~33도로 예상된다.
일요일인 26일 아침 최저기온은 대전·세종·홍성 25도 등 23~26도, 낮 최고기온은 대전·세종 32도, 홍성 31도 등 29~33도를 기록하겠다.
아산·논산·부여에는 열대야주의보도 발효돼 밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 곳이 있겠다. 낮 동안 쌓인 열기가 밤에도 이어지면서 온열질환 위험이 커질 수 있어 충분한 수분 섭취와 야외활동 조절이 필요하다.
비 소식도 있다. 25일 오전부터 낮 사이 대전·세종·충남에 5~40㎜의 소나기가 내리겠고, 26일에는 정체전선의 영향으로 5~40㎜의 비가 예상된다. 비가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 가능성이 있다.
nn0416@newspim.com