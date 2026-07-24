民调：李在明施政好评率降至51% 为近一个月来新低

纽斯频通讯社首尔7月24日电 韩国民调机构韩国盖洛普24日公布的一项调查结果显示，总统李在明的施政好评率为51%，较上一期调查下降1个百分点，为近一个月以来最低水平；差评率为38%，较上一期调查同样下降1个百分点。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

盖洛普于21日至23日对全国1003名年满18岁的选民进行了电话访问调查。结果显示，李在明施政支持率已连续三周呈下降趋势。

在支持李在明施政的受访者中，17%认为其外交工作表现突出，15%认为其在经济和民生领域表现较好，9%认为其总体施政表现良好，6%认可其履职能力和执政能力。

在持负面评价的受访者中，22%认为房地产政策是主要原因，占比最高；10%认为经济、民生及韩元汇率偏高是主要原因；7%认为其总体施政表现不佳。

政党支持率方面，执政党共同民主党支持率为44%，较上一期调查上升4个百分点；最大在野党国民力量党支持率为23%，较上一期下降3个百分点。祖国革新党和改革新党支持率均为2%，无党派人士占27%。

本次调查采用随机抽取手机虚拟号码进行计算机辅助电话访问（CATI）方式实施，样本误差为95%置信水平下±3.1个百分点，应答率为10.7%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社