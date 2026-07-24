전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.24 (금)
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

'전국 최초' 과학부시장 만든 허태정, 민선9기 출범하자 '과학' 간판 내렸다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 허태정 대전시장이 24일 조직개편에서 정무경제과학부시장 직함에서 과학을 삭제하고 정무부시장으로 바꿨다
  • 대전시는 AI혁신관 신설 등 과학·AI 행정 실무 강화라 설명했지만 과학부시장제 자진 폐기로 과학수도 정체성·정무 위상 약화 논란이 커졌다
  • 과학기술계와 대덕특구 등과의 소통을 맡던 부시장급 정무 창구가 사라져 과학도시 대전에서 과학을 지운 자기모순 개편이라는 비판이 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첫 조직개편...정무경제과학부시장→정무부시장
과학계-대전 잇는 과학부시장급 순기능 약화 우려
"실질 관장 업무 없었다"…유명무실 운영 '자인' 논란

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 허태정 대전시장이 민선7기 전국 최초로 도입했던 '과학부시장' 간판을 민선9기 첫 조직개편에서 스스로 내렸다. AI혁신관 자리를 신설하고 인공지능 대전환을 핵심 전략으로 내세우면서도 대전시장의 '오른팔'로서 정무 조정과 대외협력을 맡을 부시장 업무에서는 과학 직함이 사실상 역사 속으로 사라졌다.

이는 민선7기 허태정 대전시장 자신이 도입한 핵심 브랜드 과학 정책을 민선9기에서 스스로 폐기한 '자기모순' 속 과학 기능 역할 축소에 과학수도 대전의 정체성과 과학정책의 정무적 위상을 동시에 약화시킨다는 비판이 거세다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 2일 오후 대전시청 브리핑룸에서 허태정 대전시장이 취임 기자회견을 하고 있다. 2026.07.02 nn0416@newspim.com

대전시는 24일 오전 현행 19국 체계를 18국으로 조정하는 민선 9기 첫 조직개편안을 발표했다.

개편안에 따르면 기획조정실에 3급 AI혁신관을 신설하고 미래전략산업실과 기업지원국을 미래전략실로 통합한다. 현재의 정무경제과학부시장은 정무부시장으로 명칭을 바꿔 시정 전반의 정무 조정과 대외협력, 시민 소통, 국회 활동 등을 맡도록 했다.

문제는 대전시가 미래 성장의 핵심으로 AI와 전략산업을 전면에 내걸면서도 과학기술계와 시정을 연결해야 할 부시장 직위에서는 '경제'와 '과학'을 동시에 떼어냈다는 점이다.

더욱이 대전시는 지난 16일 허태정 시장 선거캠프에서 공동선거대책위원장을 맡았던 지영한 전 대전CBS 대표를 민선9기 첫 정무경제과학부시장으로 임명했다. 새 부시장에게 경제계와 과학기술계 등과의 소통 역할을 맡긴 지 불과 8일 만에 해당 직위에서 경제와 과학을 삭제하는 개편안을 발표한 셈이다.

이날 조직개편 브리핑에서도 "대전의 가장 큰 정체성 중 하나가 과학인데 부시장 명칭에서 과학을 빼는 것이 맞느냐"는 <뉴스핌>의 질문이 나왔다.

이에 대전시 기획조정실장은 "현재도 정무경제과학부시장이지만 실질적으로 관장하는 업무는 없다"며 "모든 행정적인 지휘 라인은 행정부시장에게 있고 실제 기능에 맞게 정무부시장으로 명칭을 조정하는 것"이라고 부연했다.

그러나 이 같은 해명은 오히려 논란을 키우고 있다. 실국을 지휘하는 행정 라인이 없다는 것과 경제 과학 관련 역할 자체가 없다는 것은 별개의 문제이기 때문이다.

정무부시장은 당초부터 행정부시장처럼 실국을 직접 지휘하는 자리가 아니다. 시장을 보좌하면서 중앙정부와 국회, 시의회, 기업, 연구기관 등과 소통하고 이해관계를 조율하는 자리다.

따라서 부시장 직함에 '과학'을 넣은 것은 과학 관련 부서를 직접 지휘한다는 의미라기보다 과기부 등 정부와 대덕특구, 기업, 대학 등 과학기술계와의 소통을 부시장급 의제로 관리하겠다는 선언이었다.

시 설명대로 그동안 정무경제과학부시장이 경제 과학 분야에서 실질적인 역할을 하지 못했다면 조직개편은 해당 직위의 권한과 책임을 구체화하는 방향으로 이뤄져야 한다는 지적도 나온다. 역할이 미흡했다는 이유로 명칭을 없애는 것이 과연 타당하냐는 것과 '진짜' 이유가 과연 무엇인지에 대한 궁금증이 커진다.

대전시 조직개편안. [표=대전시] 2026.07.24 nn0416@newspim.com

특히 대전은 대한민국을 대표 글로벌 과학도시다. '과학'이라는 부시장 직함은 단순한 간판이 아니라 과학기술계와 대전시를 연결하고 관련 정책을 시정의 주요 의제로 관리하겠다는 시 의지를 보여주는 상징이었다.

때문에 3급 AI혁신관과 미래전략실 내 과학협력 조직을 두는 것만으로 부시장급 위상과 대외 대표성을 대체하기 어렵다는 목소리에 힘이 실린다.

AI혁신관과 미래전략실이 과학·AI·산업정책의 실무를 수행하고 행정부시장이 이를 행정적으로 지휘·조정하더라도 과학기술계와 시정을 잇고 대덕특구와 출연연, 대학, 기업의 요구를 정책과 투자 유치로 연결하는 정무적 역할은 별개의 영역이라는 지적이다.

한 공직자도 "결국 이번 개편은 과학 행정의 지휘체계를 없애는 것이 아니라, 과학기술계와 대전시를 연결해온 부시장급 정무 창구를 시 스스로 약화시키는 게 아니냐"며 우려했다.

한편 이번 개편이 허 시장이 민선7기 당시 직접 도입했던 과학부시장제를 사실상 스스로 되돌렸다는 점에서도 자기부정이라는 비판을 피하기 어렵다.

허 시장은 지난 2020년 기존 정무부시장을 과학부시장으로 전환하는 조직개편을 추진하고 초대 과학부시장에 한국표준과학연구원장을 지낸 김명수 전 원장을 임명했다. 당시 대전시는 전국 최초 과학부시장제 도입과 함께 과학산업국, 대전과학산업진흥원, 과학산업특별보좌관 등을 연계한 과학기술 기반 행정 거버넌스를 구축하겠다고 강조했다. 허 시장도 과학부시장제 도입을 "과학도시로서의 정체성을 확립하는 기회"라고 밝혔다.

민선8기 이장우 시정도 과학부시장 직위를 폐지하지 않고 경제과학부시장으로 확대·계승했다. 과학기술 전문언론 대표 출신을 초대 경제과학부시장으로 임명하고 '대한민국 과학수도, 일류경제도시 대전'을 시정의 대표 구호로 내걸었다.

허 시장 역시 민선9기 취임사에서 "과학으로 미래를 열고 민생으로 꽃피우는 대전"을 시정 비전으로 제시했다. 그러나 취임 한 달도 지나지 않아 부시장 직함에서 과학을 삭제하는 것은 취임 당시 메시지와도 충돌한다는 지적이다.

행정조직의 명칭은 정책의 우선순위와 책임 소재를 시민에게 보여주는 신호다. 특히 대전에서 부시장 직함에 '과학'을 둔 것은 과학기술계와의 소통과 대외협력을 부시장급 의제로 관리하겠다는 의미였다.

대전지역 한 정치인은 "대전시는 과학, AI, 전략산업 정책을 행정적으로 추진하는 것과 별개로 과학기술계와의 소통과 대외협력을 누가 책임질 것인지 명확히 제시해야 한다"며 "그렇지 않으면 민선9기의 첫 조직개편은 '과학도시 대전에서 과학을 지운 개편'으로 남지 않겠느냐"고 우려했다.

nn0416@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원·노소영 '재산분할' 오늘 결론 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 결론이 24일 나온다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 이날 최 회장과 노 관장의 재산 분할 사건 파기환송심 선고 기일을 연다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 결론이 24일 나온다. 사진은 최 회장(왼쪽)과 노 관장이 26일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 변론기일에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 앞서 재판부는 지난 6월 26일 최 회장과 노 관장의 재산 분할 소송 파기환송심 2회 변론 기일을 열어 변론을 종결하고, 선고 기일을 이날 오후 2시로 지정했다. 핵심 쟁점은 최 회장이 보유한 SK㈜ 주식의 재산 분할 대상 여부와 재산 가액 산정 기준 시점이다. 재산 분할 기준 시점을 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월 16일로 볼지, 현재 진행 중인 파기환송심의 변론 종결일로 볼지에 따라 재산 분할 규모가 크게 달라질 수 있다. 사실심 변론 종결 당시 SK 주가는 약 16만 원으로 최 회장 보유 지분 가치는 약 2조 700억 원 수준이었다. 그러나 최근 주가가 60만 원 안팎까지 오르면서 지분 가치도 크게 증가했다. 2022년 1심은 최 회장의 SK 지분을 재산 분할 대상에서 제외하고 노 관장에게 위자료 1억 원과 재산 분할금 665억 원을 지급하라고 판결했다. 반면 2심은 위자료를 20억 원, 재산 분할금을 1조 3808억 원으로 대폭 늘렸다. 노태우 전 대통령의 비자금으로 추정되는 300억 원이 최종현 선대 회장에게 유입돼 SK그룹 성장의 종잣돈이 됐다고 판단하면서 SK 주식 등을 최 회장의 특유 재산으로 볼 수 없다고 봤다. 그러나 대법원은 지난해 10월 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금인 만큼 설령 SK에 유입됐더라도 이를 노 관장의 재산 형성 기여로 인정할 수 없다며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 다만 위자료 20억 원을 인정한 부분은 상고를 기각해 그대로 확정됐다. pmk1459@newspim.com 2026-07-24 06:02
사진
인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동