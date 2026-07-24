[내일날씨] 전국 대부분 무더위·열대야...일부 지역 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 25일 전국 대부분에 무더위·열대야를 예보했다
- 25일 수도권·강원·충청권에 비가 오겠고 예상강수량은 최고 60mm다
- 25일 아침은 22~27도, 낮 최고기온은 29~37도로 오르겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 무더위와 열대야가 예상된다. 일부 지역에는 비가 오겠다.
24일 기상청에 따르면 오는 25일은 수도권과 강원도가 대체로 흐리고 그 밖의 전국은 가끔 구름이 많겠다. 수도권과 강원내륙·산지는 비가 오는 곳이 있겠다. 오전부터 저녁 사이는 충청권에 비가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 경기북부와 서해5도 20~60mm, 서울·인천·경기남부 5~40mm, 강원북부내륙·산지 20~60mm, 강원중·남부내륙·산지 5~40mm다.
소나기에 의한 예상 강수량은 대전·세종·충남, 충북중·북부 5~40mm다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 25도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 29~37도로 예측된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 32도 ▲춘천 30도 ▲강릉 35도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 32도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com