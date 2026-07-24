김상식의 베트남, '동남아 월드컵' 현대컵 사상 첫 2연패 도전

AI 핵심 요약beta
- 베트남 축구대표팀이 24일 개막하는 아세안 현대컵에서 사상 첫 2연패와 통산 4번째 우승에 도전했다
- 김상식 감독 부임 후 베트남은 각종 대회와 한국 전지훈련 평가전에서 연승을 거두며 완벽한 전력을 과시했다
- 베트남은 A조에서 동티모르와 24일 첫 경기를 치르며 싱가포르·인도네시아 등과 조별리그를 통해 준결승 진출을 노린다
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김상식 감독 "매 경기 집중 원하는 결과 얻을것"
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 '동남아의 월드컵' 아세안 현대컵에서 사상 첫 2연패와 통산 4번째 우승에 도전한다.
2026 아세안축구연맹(AFF) 현대컵이 24일 막을 올려 내달 26일까지 동남아 전역에서 열린다. 2년마다 열리는 동남아 최고 권위의 축구 대회다. 올해로 30주년을 맞은 이번 대회는 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌며 새 출발을 알렸다.
최대 관전 포인트는 '디펜딩 챔피언' 베트남의 타이틀 방어다. 베트남은 박항서 감독 퇴임 이후 필리프 트루시에 감독 체제에서 극심한 부진을 겪었다. 하지만 2024년 5월 김상식 감독 부임 이후 완벽히 반등했다. 김 감독은 부임 직후 2024년 대회 우승을 이끌었고 2025 AFF U-23 챔피언십과 동남아시안(SEA) 게임까지 싹쓸이하며 지도력을 입증했다.
베트남은 최근 한국 전지훈련에서 K3리그 시흥FC(6-0 승), K리그2 용인FC(2-1 승), K리그1 강원FC(2-1 승)를 연달아 제압했다. 직전 최종 평가전에서도 미얀마를 4-0으로 완파하며 완벽한 전력을 과시했다.
김상식 감독은 "가장 중요한 것은 팀워크다. 특정 선수에게 의존하지 않는다"며 "베트남 국민과 팬들에게 다시 한번 기쁨을 드리겠다"고 출사표를 던졌다.
베트남은 A조에서 싱가포르, 인도네시아, 캄보디아, 동티모르와 다툰다. 24일 오후 10시 30분 동티모르와의 원정 1차전을 시작으로 조별리그 일정에 돌입한다. B조에는 '최다 우승국(7회)'이자 강력한 라이벌인 태국을 비롯해 말레이시아, 필리핀, 미얀마, 라오스가 속했다. 각 조 1, 2위가 진출하는 준결승과 결승전은 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다.
psoq1337@newspim.com