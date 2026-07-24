대전교육청, 지방공무원 임용 필기시험 합격자 60명 발표

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 24일 지방공무원 필기 합격자 60명을 발표했다
- 이번 시험은 35명 선발에 525명 응시해 평균 15대1 경쟁률을 기록했다
- 필기 합격자 60명은 대부분 20~30대 여성으로 구성됐으며 다음달 11일 면접을 진행한다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청은 24일 2026년도 지방공무원 임용 필기시험 합격자 60명을 확정 발표했다.
시교육청에 따르면 이번 시험은 35명 선발 예정에 525명이 응시해 평균 15대 1의 경쟁률을 기록했다.
선발 예정 인원은 교육행정 30명(장애인 2명·저소득층 1명 포함), 전산 1명, 사서 2명, 시설 2명이다.
직렬별 필기시험 합격자는 교육행정 50명(장애인 5명·저소득층 3명 포함), 전산 3명, 사서 4명, 시설 3명 등 총 60명이다.
합격자 성별은 남자 15명(25%), 여자 45명(75%)으로 집계됐다. 학력별로는 대학 재학 이상이 53명(88%)으로 대부분을 차지했으며, 고등학교 졸업자는 7명(12%)이었다.
연령별로는 20대 합격자가 33명(55%)으로 가장 많았고 30대 22명(34%), 40대 이상 5명(8%) 순이었다. 최고령 합격자는 전산 직렬에 응시한 49세 여성으로 나타났다.
필기시험 합격자는 다음 달 11일 면접시험을 치른다. 최종 합격자는 같은 달 21일 시교육청 누리집을 통해 발표될 예정이다.
vincent977@newspim.com