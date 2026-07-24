신안군 '체류형 관광' 전면 추진…숙박·야간콘텐츠 확대

AI 핵심 요약beta
- 신안군이 24일 체류형 관광을 최우선 과제로 논의했다
- 권역별 1박2일·2박3일 코스와 숙박·야간 콘텐츠 확충을 추진한다
- 김태성 군수는 군민 소득 증대를 위해 체류형 관광을 신속히 시행하고 홍보를 강화하겠다고 했다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 체류형 관광을 지역 소득 모델로 삼고 코스 개발과 숙박·야간 콘텐츠 확충에 나선다.
신안군은 김태성 군수와 김대인 부군수, 실국장이 문화관광과를 방문해 체류형 관광 활성화를 최우선 과제로 논의했다고 24일 밝혔다.
회의에서는 1박 2일, 2박 3일 권역별 관광코스를 개발해 상품화하고 대내외 홍보를 강화하는 방안이 핵심 안건으로 다뤄졌다. 관광 전문가 참여를 통한 여행 지원 체계도 병행 추진하기로 했다.
체류형 관광 기반으로는 숙박시설 확충과 기존 시설 정비가 선행 과제로 제시됐다. 음식점 서비스 개선과 지역 식재료를 활용한 향토 음식 개발도 병행된다. 야간 볼거리 부족 문제 해소를 위해 미술관과 박물관 야간 개방, 체험형 콘텐츠 확대 방안도 추진 과제로 정리됐다.
김태성 군수는 체류형 관광이 군민 소득 증대에 필수 정책이라고 밝히고 현장 의견을 반영해 신속히 시행하겠다고 말했다. 추진 과정에서 보완책은 단계적으로 마련된다.
군은 누리집 관광 정보 개편을 시작으로 체류형 코스 개발을 확대하고 소셜미디어 등 다양한 채널을 통해 홍보를 강화할 계획이다.
ej7648@newspim.com