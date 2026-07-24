세종교육청, 학생 '폭염 행동요령' 영상 제작…전국 교육청·학교 보급

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 24일 학생 맞춤형 폭염 대응 교육영상을 제작·보급했다
- 영상에 폭염 대비 준비사항·행동요령·온열질환 응급대처 방법을 담았다
- 재연·CG 등을 활용해 이해도를 높이고 전국 학교 안전교육 자료로 활용할 계획이다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 여름철 폭염으로부터 학생들의 건강과 안전을 지키기 위해 학생 맞춤형 '폭염(온열질환 등) 대응 행동요령' 교육영상을 제작해 전국 시·도교육청과 각급 학교에 보급한다.
24일 시교육청에 따르면 학생들이 폭염 상황에서 스스로 건강과 안전을 지킬 수 있도록 실제 학교생활을 반영한 교육 콘텐츠를 마련했다.
약 3분 분량의 영상은 학교생활을 반영한 학생 맞춤형 콘텐츠로, 학교와 가정에서 모두 활용할 수 있도록 구성했다.
등교 전 폭염 대비 준비사항부터 학교생활 중 실천해야 할 행동요령, 온열질환 발생 시 응급대처 방법까지 학생들이 일상에서 바로 적용할 수 있는 내용을 담았다.
영상에는 기상정보 확인, 물·모자·양산 등 폭염 대비 물품 준비, 충분한 수분 섭취, 폭염 시간대 야외활동 자제, 실내 적정 냉방 유지, 개인위생 관리, 온열질환 발생 시 보건실 이용 및 119 신고 요령 등이 포함됐다.
특히 재연영상과 자막, 컴퓨터그래픽(CG)을 활용해 학생들이 폭염 대응 방법을 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 제작했다.
시교육청은 제작한 영상을 전국 시·도교육청과 각급학교에 배포해 여름철 안전교육, 학교방송, 학급 교육, 가정 연계 교육자료 등으로 폭넓게 활용할 계획이다.
강미애 교육감은 "앞으로도 학생 눈높이에 맞는 안전교육 콘텐츠를 지속적으로 개발·보급할 것"이라며 "학교 현장에서 예방 중심의 안전교육이 내실 있게 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com